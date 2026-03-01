日, 미국의 이란 공격 뒤 NSC 소집·일본인 안전·경제 리스크 점검 나서

PRU20260218696901009_P4 (1) 0 다카이치 총리는 28일 밤 총리관저에서 NSC를 열고 이란 공격 이후 재이란·인근국 일본인의 안전 확보, 정보 수집, 예상 경제적 영향 점검을 협의했다. 다카이치 총리는 관계 각료에게 △지속적인 정보 수집, △이란과 주변국에 있는 일본인의 안전 확보를 위한 최대한의 조치, △예상되는 경제적 영향의 전수 점검을 지시한 것으로 전해졌다./사진=연합뉴스 .

일본 정부가 미국과 이스라엘의 이란 공격 이후, 국가안전보장회의(NSC)를 긴급 소집하고 재이란·재중동 일본인의 안전 확보와 경제적 영향 점검에 착수했다. 아사히·요미우리·산케이 등 일본 주요 매체는 다카이치 사나에(高市早苗) 총리가 NSC를 통해 이란 상황과 호르무즈 해협 등 일본 원유 수송로의 리스크를 공식 안건에 올렸다고 전했다.요미우리신문은 1일, 일본 정부가 28일 밤 총리관저에서 NSC를 열고 이란 공격 이후 재이란·인근국 일본인의 안전 확보, 정보 수집, 예상 경제적 영향 점검을 협의했다고 전했다. 다카이치 총리는 관계 각료에게 △지속적인 정보 수집, △이란과 주변국에 있는 일본인의 안전 확보를 위한 최대한의 조치, △예상되는 경제적 영향의 전수 점검을 지시했다고 밝혔다.일본 외무성은 28일, 이란에 체류 중인 일본인 약 200명에 대해 상용항공편이 운항하는 동안 해외로 퇴피할 것을 권고하는 주의를 발령했다. 외무성은 이란에는 일본인 약 200명이 체류하고 있으며, 28일 기준으로 일본인에 대한 부상·사망 등의 피해는 확인되지 않았지만, 상황이 급변할 가능성이 있어 선제적 퇴피를 요구하고 있다고 밝혔다. 이와 함께 공항 폐쇄 등으로 항공편 운행이 어려워질 경우를 대비해, 육로를 통한 장거리 퇴피 경로와 수단을 검토에 착수했다고 일본 언론은 전했다.다카이치 총리는 같은 날 저녁 SNS(엑스)에 "관련 부처에 일본인의 안전 확보를 위해 만전의 조치를 강구하도록 지시했다"는 내용을 게시했다. 야간에 총리관저에 들어가는 자리에서 기자들에게는 "해상·항공로의 상황 파악과 관계 사업자에 대한 정보 제공, 예상되는 경제적 영향의 조속한 점검을 지시했다"고 말해, 이란 공격이 장기화할 경우 일본의 에너지·운송·물가에 미칠 잠재적 위험을 정부 차원에서 관장하겠다는 뜻을 분명히 했다.이란 공격에 이어 이란 혁명방위대가 호르무즈 해협 통행 봉쇄를 선언하면서 일본 정부는 호르무즈·중동 리스크에 대한 경계를 높이고 있다. 일본 외무성은 이란 다음으로 호르무즈 해협 통행 규제·봉쇄 우려가 커지자, 이란과 인접한 바레인·카타르·아랍에미리트(UAE) 등에 대한 일본인 여행·체류 자제 권고와 주의 보도를 재점검하고 있다고 일본 언론은 전했다.일본에서 수입하는 원유의 90% 이상이 중동산이며, 대부분이 호르무즈 해협을 통해 운송된다는 점에서, 일본 정부는 이 해협의 봉쇄나 통행 제한 시 유가 급등과 전기·가스·운송비 상승으로 이어질 수 있다는 점을 내부적으로 우선 점검하고 있다.일본 정부는 28일 총리관저 위기관리센터에 "이란 및 호르무즈 관련 정보연락실"을 설치해, 외무성·국토교통성·경제산업성 등 관계부처와 정보를 즉시 공유하고 있다. 외무성은 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 외무상을 본부장으로 하는 대책본부를 가동해 주이란 일본대사관을 통해 재이란 일본인의 안전 확인과 출국 지원을 준비하고 있다.이란 외에도 바레인·카타르·UAE 등 인근국에 체류하는 일본인의 안전을 파악하고, 필요 시 국외 이동·대피 경로를 검토하는 방향으로 대응을 진행 중이라고 일본 언론은 전했다.아사히·산케이 등은 다카이치 정부가 미국의 이란 공격을 공개적으로 호응하지는 않으면서도, 일본인 안전과 호르무즈·중동에너지 리스크에 집중해 대응하고 있다고 평가했다. 외무성은 이란을 포함한 중동 정세가 일본의 안전보장과 경제 이익에 큰 영향을 줄 수 있다며, 상황을 "주의 깊게 지켜보겠다"는 기존 입장을 재확인했다.