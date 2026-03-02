닫기

LS-VINA, 창립 30주년…아세안 1위 전선기업 도약

이서연 기자

승인 : 2026. 03. 02. 17:10

1996년 LG-VINA 출범 이후 매출 60억원서 1조원 성장
베트남 초고압 케이블 점유율 약 80%
AI 데이터센터 전력망 수주 확대…2030년 매출 10억 달러 목표
LS
1일 베트남 하이퐁 사업장에서 열린 LS-VINA 창립 30주년 기념식에서 구본규 LS전선 대표(왼쪽 두번째), 이상호 LS에코에너지 대표(왼쪽 세번째), 장동욱 LS-VINA 법인장(왼쪽 첫번째) 등 참석자들이 기념촬영을 하고 있다./LS에코에너지
LS-VINA가 창립 30주년을 맞아 아세안 1위 전선 기업으로의 성장 과정을 공개하고, 2030년 매출 10억 달러 달성 비전을 제시했다.

LS에코에너지는 2일 베트남 생산법인 LS-VINA가 1일 하이퐁 사업장에서 창립 30주년 기념식을 열고 지난 30년 간의 성과와 향후 전략을 공유했다고 밝혔다.

LS-VINA는 1996년 LG-VINA로 출범한 한-베트남 수교 1세대 기업이다. 베트남 경제 개방 초기 전력 인프라 확충 수요와 맞물려 성장 기반을 다졌다. 설립 초기 약 60억원 규모였던 매출은 30년 만에 약 1조원 수준으로 확대됐다.

현재 LS-VINA는 베트남에서 초고압 케이블을 직접 생산·공급하는 유일한 기업이다. 베트남전력청(EVN)의 핵심 공급업체로, 현지 전선 시장 점유율 1위를 유지하고 있다. 특히 초고압 부문에서는 약 80%의 점유율을 기록하고 있다.

하이퐁 생산기지에서는 고압(HV), 중·저압(MV·LV) 케이블과 가공선을 생산한다. LS에코에너지는 "내수 시장 중심에서 출발했으나 현재는 아세안은 물론 유럽과 북미까지 수출을 확대했다"며 "LS-VINA가 베트남 최대 전선 수출 기업으로 자리 잡았다"고 설명했다.

최근에는 동남아 AI 데이터센터 전력망을 비롯해 유럽, 싱가포르, 호주 등의 전력망 프로젝트를 수주하며 실적을 확대하고 있다. 이를 기반으로 2030년 매출 10억 달러 달성을 목표로 사업을 확장한다는 계획이다.

구본규 LS전선 대표는 기념식에서 "향후 30년은 글로벌 전력 인프라 기업으로 도약하는 시기가 될 것"이라며 그룹 차원의 지원을 이어가겠다고 밝혔다.
이서연 기자

