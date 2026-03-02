저가 벌떼 드론이 방공망 무력화… 하늘길 열리자 ‘정밀 참수’

미국 중부사령부(CENTCOM) 공보실이 지난달 27일(현지시간) 아라비아해에서 운용 중인 니미츠급 항공모함 에이브러햄 링컨함(CVN 72)의 비행갑판 위에서 미 해군 장병들이 무기를 운반하는 모습을 공개했다. /AFP 연합