닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

LG CNS, AI·로보틱스 등 핵심사업 세자릿 수 규모 경력 채용

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260302010000335

글자크기

닫기

이지선 기자

승인 : 2026. 03. 02. 17:14

LG CNS 본사 전경
LG CNS 본사 전경./LG CNS
LG CNS가 올해 상반기 미래 핵심사업 분야를 중심으로 세자릿 수 규모의 경력 채용을 실시한다.

2일 LG CNS는 AI·로보틱스·글로벌금융·컨설팅·데이터센터·자원관리시스템(ERP)·스마트팩토리 등 분야에서 경력 채용을 실시한다고 밝혔다. 실무 경혐 및 전문성이 있다면 전공 및 연차에 상관 없이 지원 가능하다.

LG CNS는 최신 기술을 산업 현장에 적용해 비즈니스 혁신을 만들어낼 수 있는 실전형 인재를 채용한다는 계획이다. 주 모집 분야인 AI 직무는 비즈니스에 최적화된 AI 모델·서비스 설계 구현 역할을 맡는다. 금융, 제조, 제약, 바이오 등 다양한 분야에서의 에이전틱 AI 개발 역량을 쌓을 수 있다.

LG CNS는 한국은행과 함께 공공분야에서는 국내 최초로 에이전틱 AI 기반 디지털화폐 자동결제 시스템을 실증했고, 외교부 지능형 AI 데이터 플랫폼 등 대형 프로젝트도 수행 중이다. 금융에서는 NH농협은행 생성형 AI 플랫폼, 미래에셋생명 정보계 차세대 시스템 등 대규모 AX 사업을 추진하고 있다. 제약·바이오 분야에서는 에이전틱 AI를 기반으로 종근당의 제품 품질평가 자동화 시스템을 구축했다. 보건복지부가 추진하는 K-AI 신약개발 플랫폼 관련 사업 계약도 체결했다.

또 하나의 핵심 채용 부문인 로보틱스는 물류·제조 현장의 로봇 기반 자동화 프로젝트를 수행한다. 로봇이 산업 현장에 신속히 투입될 수 있도록 학습시키고, 안정적이고 효율적으로 작동할 수 있도록 운영·관제 플랫폼을 고도화하는 역할을 담당한다.

LG CNS는 글로벌 수준 기술 확보를 위해 미국 실리콘밸리 'AI·로보틱스·R&D센터'를 통해 차세대 로봇 선행 기술을 연구하고 있으며, 국내 '퓨처 로보틱스 랩'을 통해 현장 적용 중심의 로봇 기술 R&D를 진행 중이다.

LG CNS 관계자는 "LG CNS는 글로벌 수준의 AX·RX 리더십을 확보하고 핵심 기술 경쟁력을 지속해 강화하기 위해 인재 채용과 육성에 주력하고 있다"며 "AI·로보틱스 등 신기술을 실제 산업 현장에 적용해 고객의 차별화된 경쟁력을 만들어가고자 하는 인재들에게 최적의 교육과 업무 환경을 제공할 것"이라고 강조했다.
이지선 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 해협 통항 마비에 유가 급등...원유 70% 의존 한국 에너지 안보 ‘비상’

트럼프 “하메네이 사망, 이제는 정권 교체의 시간”... 이란 군부에 “면책인가 죽음인가” 최후통첩

이란 호르무즈 해협 봉쇄 위기... 원유 70% 의존하는 한국 에너지 안보 비상

두바이, 이란 공격으로 깨져버린 ‘안전한 오아시스’ 환상

친이란 ‘저항의 축’ 가세로 중동 확전 양상…세력 약화로 영향력 미지수

계룡건설, ‘1990년생 여성 전 프로골퍼’ 사외이사·감사위원 선임 추진…왜?

[갤럭시 언팩] “사람 귀 1억개 분석…‘갤버즈4’, 사운드·착용감 혁신”

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래