LG CNS, AI·로보틱스 등 핵심사업 세자릿 수 규모 경력 채용

LG CNS 본사 전경 0 LG CNS 본사 전경./LG CNS

LG CNS가 올해 상반기 미래 핵심사업 분야를 중심으로 세자릿 수 규모의 경력 채용을 실시한다.2일 LG CNS는 AI·로보틱스·글로벌금융·컨설팅·데이터센터·자원관리시스템(ERP)·스마트팩토리 등 분야에서 경력 채용을 실시한다고 밝혔다. 실무 경혐 및 전문성이 있다면 전공 및 연차에 상관 없이 지원 가능하다.LG CNS는 최신 기술을 산업 현장에 적용해 비즈니스 혁신을 만들어낼 수 있는 실전형 인재를 채용한다는 계획이다. 주 모집 분야인 AI 직무는 비즈니스에 최적화된 AI 모델·서비스 설계 구현 역할을 맡는다. 금융, 제조, 제약, 바이오 등 다양한 분야에서의 에이전틱 AI 개발 역량을 쌓을 수 있다.LG CNS는 한국은행과 함께 공공분야에서는 국내 최초로 에이전틱 AI 기반 디지털화폐 자동결제 시스템을 실증했고, 외교부 지능형 AI 데이터 플랫폼 등 대형 프로젝트도 수행 중이다. 금융에서는 NH농협은행 생성형 AI 플랫폼, 미래에셋생명 정보계 차세대 시스템 등 대규모 AX 사업을 추진하고 있다. 제약·바이오 분야에서는 에이전틱 AI를 기반으로 종근당의 제품 품질평가 자동화 시스템을 구축했다. 보건복지부가 추진하는 K-AI 신약개발 플랫폼 관련 사업 계약도 체결했다.또 하나의 핵심 채용 부문인 로보틱스는 물류·제조 현장의 로봇 기반 자동화 프로젝트를 수행한다. 로봇이 산업 현장에 신속히 투입될 수 있도록 학습시키고, 안정적이고 효율적으로 작동할 수 있도록 운영·관제 플랫폼을 고도화하는 역할을 담당한다.LG CNS는 글로벌 수준 기술 확보를 위해 미국 실리콘밸리 'AI·로보틱스·R&D센터'를 통해 차세대 로봇 선행 기술을 연구하고 있으며, 국내 '퓨처 로보틱스 랩'을 통해 현장 적용 중심의 로봇 기술 R&D를 진행 중이다.LG CNS 관계자는 "LG CNS는 글로벌 수준의 AX·RX 리더십을 확보하고 핵심 기술 경쟁력을 지속해 강화하기 위해 인재 채용과 육성에 주력하고 있다"며 "AI·로보틱스 등 신기술을 실제 산업 현장에 적용해 고객의 차별화된 경쟁력을 만들어가고자 하는 인재들에게 최적의 교육과 업무 환경을 제공할 것"이라고 강조했다.