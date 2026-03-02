2月 수출 675억 달러 ‘사상 최대’…반도체 호조 9개월 연속↑

반도체 251.6억 달러 '전기간 최대'…AI 수요에 수출 견인
대미·대중·아세안 수출 동반 증가…13개월 연속 흑자 흐름 유지
2일 산업통상부가 전날 발표한 '2026년 2월 수출입 동향'에 따르면, 2월 수출은 전년 동월 대비 29.0% 증가한 674.5억 달러를 기록했다. 같은 기간 수입은 519.4억 달러(+7.5%)를 기록했으며, 무역수지는 155.1억 달러 흑자로 전 기간 기준 최대치를 경신했다.
이는 2월 기준 역대 최대 수출 실적이다. 설 연휴 영향으로 전년보다 조업일수가 3일 감소했음에도 불구하고 수출이 증가했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 49.3% 증가한 35.5억 달러로, 사상 처음으로 30억 달러를 넘어섰다.
수출은 9개월 연속 증가세를 이어갔고, 무역수지는 2025년 2월 이후 13개월 연속 흑자를 기록했다. 이번 흑자 규모는 전 기간 기준 역대 최대치다.
품목별로는 반도체가 수출 증가를 주도했다. 2월 반도체 수출은 251.6억 달러로 전년 대비 160.8% 증가하며 월 기준 전 기간 역대 최대 실적을 기록했고, 3개월 연속 200억 달러 이상 수출을 이어갔다. AI 투자 확대에 따른 수요 증가와 메모리 가격 상승이 영향을 미쳤다
.
메모리 가격도 큰 폭으로 상승했다. 지난해 동월 기준 DDR4 8Gb는 1.35달러에서 13.0달러로, DDR5 16Gb는 3.79달러에서 30.0달러로, NAND 128Gb는 2.29달러에서 12.67달러로 상승했다.
컴퓨터와 무선통신기기 수출도 증가했다. 컴퓨터는 25.6억 달러로 221.6% 증가하며 5개월 연속 증가했고, 무선통신기기는 14.7억 달러로 12.7% 증가했다. 이 가운데 휴대폰 완제품은 5.3억 달러로 131.6% 증가했다.
선박은 22억 달러로 41% 증가했고, 바이오헬스는 13.1억 달러로 7.1% 증가하며 4개월 연속 증가세를 보였다.
반면 자동차는 48.1억 달러로 20.8% 감소했고, 자동차부품은 14.5억 달러로 22.4% 줄었다. 설 연휴 이동에 따른 조업일수 감소 영향으로 생산 물량이 감소한 것이 주요 요인이다.
석유제품은 수출 물량 증가에도 불구하고 글로벌 저유가에 따른 단가 하락으로 3.9% 감소한 37.3억 달러를 기록했다. 석유화학은 33.3억 달러로 15.4% 감소했고, 철강은 23.6억 달러로 7.8% 줄었다. 일반기계도 32.6억 달러로 16.3% 감소했다.
지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역에서 수출이 증가했다. 대미 수출은 128.5억 달러로 29.9% 증가하며 2월 기준 역대 최대를 기록했다. 반도체와 컴퓨터가 높은 증가율을 보였고, 바이오헬스, 석유제품, 이차전지도 증가했다.
대중국 수출은 127.5억 달러로 34.1% 증가, 대아세안 수출도 124.7억 달러로 30.4% 증가하며 2월 기준 역대 최대를 기록했다. 대EU 수출은 56.0억 달러로 10.3% 증가했다.
수입은 519.4억 달러로 7.5% 증가했다. 에너지 수입은 92.9억 달러로 1.4% 감소했으며, 원유는 54.3억 달러로 11.4% 줄었다. 반면 가스는 26.4억 달러로 15.9% 증가했다. 비에너지 수입은 반도체, 반도체 장비, 전화기 등을 중심으로 9.6% 증가한 426.4억 달러를 기록했다.