2月 수출 675억 달러 ‘사상 최대’…반도체 호조 9개월 연속↑

일평균 수출 첫 30억 달러 돌파…무역수지 155.1억 달러 '사상 최대 흑자'

반도체 251.6억 달러 '전기간 최대'…AI 수요에 수출 견인

대미·대중·아세안 수출 동반 증가…13개월 연속 흑자 흐름 유지

평택항에 쌓여있는 컨테이너<YONHAP NO-4242> 0 1일 경기도 평택항에 컨테이너가 쌓여있는 모습. /연합

2월 수출이 674.5억 달러로 전년 동월 대비 29.0% 증가하며 역대 2월 최대 실적을 기록했다. 일평균 수출도 35.5억 달러로 사상 처음 30억 달러를 넘어섰다.2일 산업통상부가 전날 발표한 '2026년 2월 수출입 동향'에 따르면, 2월 수출은 전년 동월 대비 29.0% 증가한 674.5억 달러를 기록했다. 같은 기간 수입은 519.4억 달러(+7.5%)를 기록했으며, 무역수지는 155.1억 달러 흑자로 전 기간 기준 최대치를 경신했다.이는 2월 기준 역대 최대 수출 실적이다. 설 연휴 영향으로 전년보다 조업일수가 3일 감소했음에도 불구하고 수출이 증가했다. 조업일수를 고려한 일평균 수출은 49.3% 증가한 35.5억 달러로, 사상 처음으로 30억 달러를 넘어섰다.수출은 9개월 연속 증가세를 이어갔고, 무역수지는 2025년 2월 이후 13개월 연속 흑자를 기록했다. 이번 흑자 규모는 전 기간 기준 역대 최대치다.품목별로는 반도체가 수출 증가를 주도했다. 2월 반도체 수출은 251.6억 달러로 전년 대비 160.8% 증가하며 월 기준 전 기간 역대 최대 실적을 기록했고, 3개월 연속 200억 달러 이상 수출을 이어갔다. AI 투자 확대에 따른 수요 증가와 메모리 가격 상승이 영향을 미쳤다메모리 가격도 큰 폭으로 상승했다. 지난해 동월 기준 DDR4 8Gb는 1.35달러에서 13.0달러로, DDR5 16Gb는 3.79달러에서 30.0달러로, NAND 128Gb는 2.29달러에서 12.67달러로 상승했다.컴퓨터와 무선통신기기 수출도 증가했다. 컴퓨터는 25.6억 달러로 221.6% 증가하며 5개월 연속 증가했고, 무선통신기기는 14.7억 달러로 12.7% 증가했다. 이 가운데 휴대폰 완제품은 5.3억 달러로 131.6% 증가했다.선박은 22억 달러로 41% 증가했고, 바이오헬스는 13.1억 달러로 7.1% 증가하며 4개월 연속 증가세를 보였다.반면 자동차는 48.1억 달러로 20.8% 감소했고, 자동차부품은 14.5억 달러로 22.4% 줄었다. 설 연휴 이동에 따른 조업일수 감소 영향으로 생산 물량이 감소한 것이 주요 요인이다.석유제품은 수출 물량 증가에도 불구하고 글로벌 저유가에 따른 단가 하락으로 3.9% 감소한 37.3억 달러를 기록했다. 석유화학은 33.3억 달러로 15.4% 감소했고, 철강은 23.6억 달러로 7.8% 줄었다. 일반기계도 32.6억 달러로 16.3% 감소했다.지역별로는 9대 주요 수출지역 중 7개 지역에서 수출이 증가했다. 대미 수출은 128.5억 달러로 29.9% 증가하며 2월 기준 역대 최대를 기록했다. 반도체와 컴퓨터가 높은 증가율을 보였고, 바이오헬스, 석유제품, 이차전지도 증가했다.대중국 수출은 127.5억 달러로 34.1% 증가, 대아세안 수출도 124.7억 달러로 30.4% 증가하며 2월 기준 역대 최대를 기록했다. 대EU 수출은 56.0억 달러로 10.3% 증가했다.수입은 519.4억 달러로 7.5% 증가했다. 에너지 수입은 92.9억 달러로 1.4% 감소했으며, 원유는 54.3억 달러로 11.4% 줄었다. 반면 가스는 26.4억 달러로 15.9% 증가했다. 비에너지 수입은 반도체, 반도체 장비, 전화기 등을 중심으로 9.6% 증가한 426.4억 달러를 기록했다.