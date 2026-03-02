李대통령, 기획예산처 장관 후보자에 4선 박홍근 지명…36일 만

0005324104_001_20260302155817411 0 (왼쪽부터)황종우 해양수산부 장관 후보자, 박홍근 기획예산처 장관 후보자/제공=청와대

이재명 대통령은 2일 기획예산처 장관 후보자에 박홍근 더불어민주당 의원을 지명했다. '부정 청약'과 '보좌진 갑질' 논란으로 이혜훈 전 후보자의 지명을 철회한 지 36일 만이다.이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 브리핑을 통해 "이 대통령이 박 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명했다"고 밝혔다.청와대에 따르면 박 의원은 전남 고흥 출생으로 경희대 국문학과를 졸업하고 동대학원에서 행정학 석사학위를 받았다. 더불어민주당 4선 의원으로 당내 원내대표와 국회 예산결산특별위원회 위원장 등을 지냈으며, 현재는 국회 재정경제기획위원회 위원으로 활동 중이다.이 수석은 "박홍근 후보자는 예산결산위원회와 운영위원장을 거친 예산정책 전문가"라며 "조직을 이끌 능력과 실무 전문성을 갖춘 적임자라고 판단했다"고 말했다.해양수산부 장관 후보자로 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장이 지명됐다. 전재수 전 장관이 '통일교 금품 수수 의혹'으로 사임한 이후 81일 만이다.국민권익위원회 위원장에는 정일연 법무법인 베이시스 변호사가, 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 위원장에는 송상교 전 사무처장이 각각 임명됐다.중앙선거관리위원회 위원 후보자에는 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 전현정 법무법인 LKB평산 구성원변호사가 지명됐다.대통령 소속 규제합리화위원회 부위원장에는 남궁범 에스원 고문, 박용진 전 민주당 의원, 이병태 카이스트 경영공학부 명예교수가 위촉됐다.기본사회위원회 부위원장에는 강남훈 한신대 명예교수, 국가생명윤리심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대 의과대학 인문의학교실 주임교수가 각각 위촉됐다.