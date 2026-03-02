닫기

李대통령, 기획예산처 장관 후보자에 4선 박홍근 지명…36일 만

박영훈 기자

승인 : 2026. 03. 02. 16:26

(왼쪽부터)황종우 해양수산부 장관 후보자, 박홍근 기획예산처 장관 후보자/제공=청와대
이재명 대통령은 2일 기획예산처 장관 후보자에 박홍근 더불어민주당 의원을 지명했다. '부정 청약'과 '보좌진 갑질' 논란으로 이혜훈 전 후보자의 지명을 철회한 지 36일 만이다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 이날 브리핑을 통해 "이 대통령이 박 의원을 기획예산처 장관 후보자로 지명했다"고 밝혔다.

청와대에 따르면 박 의원은 전남 고흥 출생으로 경희대 국문학과를 졸업하고 동대학원에서 행정학 석사학위를 받았다. 더불어민주당 4선 의원으로 당내 원내대표와 국회 예산결산특별위원회 위원장 등을 지냈으며, 현재는 국회 재정경제기획위원회 위원으로 활동 중이다.

이 수석은 "박홍근 후보자는 예산결산위원회와 운영위원장을 거친 예산정책 전문가"라며 "조직을 이끌 능력과 실무 전문성을 갖춘 적임자라고 판단했다"고 말했다.

해양수산부 장관 후보자로 황종우 한국해사협력센터 국제협력위원장이 지명됐다. 전재수 전 장관이 '통일교 금품 수수 의혹'으로 사임한 이후 81일 만이다.

국민권익위원회 위원장에는 정일연 법무법인 베이시스 변호사가, 진실·화해를 위한 과거사정리위원회 위원장에는 송상교 전 사무처장이 각각 임명됐다.

중앙선거관리위원회 위원 후보자에는 윤광일 숙명여대 정치외교학과 교수와 전현정 법무법인 LKB평산 구성원변호사가 지명됐다.

대통령 소속 규제합리화위원회 부위원장에는 남궁범 에스원 고문, 박용진 전 민주당 의원, 이병태 카이스트 경영공학부 명예교수가 위촉됐다.

기본사회위원회 부위원장에는 강남훈 한신대 명예교수, 국가생명윤리심의위원회 위원장에는 김옥주 서울대 의과대학 인문의학교실 주임교수가 각각 위촉됐다.
박영훈 기자

