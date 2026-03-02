닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 은행

중동發 전운에 환율도 다시 ‘들썩’…은행권, 긴급자금 풀고 비상 체제 가동

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260302010000349

글자크기

닫기

박서아 기자

승인 : 2026. 03. 02. 18:09

환율·유가 변동성 확대에 금융권 협의 착수
최대 10억원 긴급자금 지원 등 유동성 공급
clip20260302145101
본 이미지는 AI로 생성된 이미지입니다.
중동 정세가 급격히 악화하면서 원·달러 환율이 다시 상승 압력을 받는 등 금융시장의 긴장감이 높아지고 있다. 안전자산 선호 심리 확산으로 환율이 1500원대를 재차 위협할 수 있다는 전망도 나온다. 이에 금융당국과 주요 금융지주들은 위기관리 협의체를 가동해 환율·유가 변동성 점검을 강화하고, 피해기업을 대상으로 긴급자금 공급과 금리 감면 등 금융지원에 나서며 리스크 확산 차단에 주력하고 있다.

2일 금융권에 따르면 이날 뉴욕 차액결제선물환(NDF) 시장에서 원·달러 환율은 1450원대 안팎에서 거래되고 있다. 최근 1400원대 초반까지 내려오며 안정세를 보였던 원·달러 환율이 중동 군사 충돌 이후 상승 압력을 받고 있는 것으로 풀이된다.

지난달 평균 환율은 1448.4원으로 지난해 10월(1423.2원) 이후 4개월 만에 월평균 기준 1450원 아래로 내려왔지만, 안전자산 선호가 강화되면서 다시 상승 요인으로 작용하고 있다. 특히 전 세계 원유 물동량의 약 20%가 통과하는 호르무즈 해협 봉쇄가 장기화할 경우, 원유 수입에 필요한 달러 수요가 늘어 환율이 1500원 중반까지 오를 수 있다는 관측도 나온다.

이에 금융당국은 '비상대응 금융시장반'을 즉각 가동하고 금융시장을 24시간 모니터링하는 한편, 필요시 100조원+α 규모의 시장안정 프로그램을 시행하기로 했다. 당국의 선제 대응에 맞춰 5대 금융그룹(KB·신한·하나·우리·농협)도 비상대응체계를 가동하고 금융지원과 시장 영향 점검을 강화하고 있다.

금융권은 중동 관련 피해기업을 대상으로 긴급 유동성 공급에 나서고 있다. 분쟁 지역 진출 기업과 수출입 기업 등을 중심으로 운전자금과 시설복구 자금을 지원하기 위해서다. KB국민은행·하나은행·우리은행은 최대 5억원, 신한은행은 최대 10억원의 긴급 운영자금을 지원한다. 하나은행은 총 12조원 규모의 특별 금융지원도 별도로 마련했다.

금리 감면과 대출 만기 연장 등 금융 비용 부담 완화 조치도 병행되고 있다. KB국민은행과 신한은행은 피해기업을 대상으로 최대 1.0%포인트 특별우대금리를 적용하고, 3개월 이내 만기가 도래하는 대출에 대해서는 원금 상환 부담 없이 만기 연장을 지원한다. 하나은행은 만기 여신 기한을 최장 1년까지 연장하고, 최대 6개월 분할상환 유예와 함께 최대 1.0%포인트 금리 감면을 제공하기로 했다.

전사적 비상관리 체계도 가동됐다. KB금융은 주요 계열사 대표들이 참여하는 대응체계를 통해 환율·유가·금리 등 금융지표를 점검하고 있다. 신한금융도 그룹위기관리협의회를 열고 위기 단계 격상 시 CEO 주재 위기관리위원회를 가동할 방침이다. 하나은행은 '이란 사태 신속 대응반'을 신설해 리스크 점검에 나섰다. 우리은행은 전 계열사 비상대응체계를 가동하고 외환·유동성 동향 점검을 강화했다. NH농협금융 역시 '시장대응 애자일 조직'을 중심으로 중동 익스포져와 연관 산업 영향을 점검하고 있다.

금융권 관계자는 "환율 변동성이 확대될 경우 기업들의 외화 조달과 자금 운용 부담이 커질 수 있다"며 "시장 불안이 실물경제로 확산되지 않도록 선제적인 유동성 공급과 대응체계 운영이 중요하다"고 말했다.
박서아 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

호르무즈 해협 통항 마비에 유가 급등...원유 70% 의존 한국 에너지 안보 ‘비상’

트럼프 “하메네이 사망, 이제는 정권 교체의 시간”... 이란 군부에 “면책인가 죽음인가” 최후통첩

이란 호르무즈 해협 봉쇄 위기... 원유 70% 의존하는 한국 에너지 안보 비상

두바이, 이란 공격으로 깨져버린 ‘안전한 오아시스’ 환상

친이란 ‘저항의 축’ 가세로 중동 확전 양상…세력 약화로 영향력 미지수

계룡건설, ‘1990년생 여성 전 프로골퍼’ 사외이사·감사위원 선임 추진…왜?

[갤럭시 언팩] “사람 귀 1억개 분석…‘갤버즈4’, 사운드·착용감 혁신”

지금 뜨는 뉴스

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박

“커피야, 흑맥주야?”…스타벅스 에어로카노 뭐길래