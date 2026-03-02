[새책]‘너만의 풍차를 찾아라’…청소년 위한 진로와 행복 안내서

자유학기제 세대에 건네는 35년 교단의 진로·행복 수업

ㅇ 0 '너만의 풍차를 찾아라' 표지. /위즈덤코드

ㅇ 0 저자 임하순.

자유학기제가 시행 10년을 넘어선 가운데, 현장 교육자가 직접 쓴 진로 안내서가 출간됐다. 35년간 중학교 교사·교감·교장으로 교단을 지켜온 임하순이 신간 '너만의 풍차를 찾아라'를 펴냈다.이 책은 유망 직업, 연봉 순위, 미래 산업 전망 등 이른바 '정보 중심 진로서'가 오히려 청소년을 더 혼란스럽게 만들 수 있다는 문제의식에서 출발한다. 저자는 "무엇이 유망한가만 가르쳤지, 무엇이 나를 설레게 하는지는 묻지 않았다"고 지적하며, 진로 탐색의 출발점을 '시장 가치'가 아닌 '자기 발견'에 둔다.구성은 스페인의 고전 '돈키호테' 서사를 뼈대로 삼았다. 책은 '나·세상·경제·표현·미래'라는 다섯 단계 여정을 통해 꿈과 가치 발견에서 시작해 신문으로 세상 읽기, 용돈 관리와 경제 이해, 글쓰기와 말하기로 생각을 표현하기, 그리고 실천으로 옮기기까지를 자연스럽게 연결한다. 진로를 직업 선택의 문제로만 좁히지 않고, 삶을 설계하는 과정으로 확장한 점이 특징이다.특히 신문 활용 교육(NIE)을 접목한 점이 눈에 띈다. 저자는 기사를 읽고 토론하며 자신의 생각을 정리하는 과정을 통해 세상과 자신을 동시에 이해할 수 있다고 강조한다. 부록으로 수록된 워크북은 자유학기제 진로 수업에서 바로 활용할 수 있도록 구성돼, 교실 현장 적용 가능성을 높였다.추천사도 눈길을 끈다. 서울대 최인철 교수는 "이 책은 진로를 말하지만 본질은 행복에 관한 책"이라고 평했다. YTN 김대근 앵커·기자 역시 "경제의 중요성과 말과 글로 마음을 표현하는 방법까지 현실적 조언을 아끼지 않는다"고 전했다.임하순은 35년간 중학교 교사·교감·교장을 지낸 교육자로, 금융과행복네트워크 이사와 서울글로컬교육연구원 이사로 활동 중이다. 서울대 행복연구센터 교사행복대학을 수료했으며, 뉴욕 카네기홀에서 정지용의 시 '향수'를 낭송한 교육자이자 시인이기도 하다.자유학기제를 앞둔 청소년과 학부모, 그리고 진로 교육 현장 교사들에게 이 책은 '어떤 직업을 가질 것인가'에 앞서 '어떤 사람으로 살 것인가'를 묻는 안내서로 다가간다.위즈덤코드. 308쪽.