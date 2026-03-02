정부 “중동 위기에 변동성 모니터링 지속…에너지 비축분 충분”

'중동 상황점검 긴급 관계부처회의 브리핑'

재경부 차관 "유가 상승 등 불확실성 확대"

3일 국내 장 개장 전 합동점검회의 진행

원유·석유 비축 208일치…중동산 LNG 20%

중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의 브리핑<YONHAP NO-4748> 0 김진아 외교부 2차관(오른쪽)과 이형일 재정경제부 1차관(가운데)이 2일 서울 종로구 정부서울청사 합동브리핑실에서 '중동 상황점검 관련 긴급 관계부처회의' 브리핑에 참석하고 있다./연합

미국·이스라엘의 이란 공습에 따른 중동 리크스 격화 속 정부가 관계부처 합동 비상대응반 중심의 위기 관리로 국내 영향을 최소화하겠다는 방침을 전했다. 이번 사태가 장기화될 경우, 발생할 수 있는 에너지 수급 문제는 7개월치의 비축분이 확보되는 등 대비책도 마련됐다는 설명이다.2일 이형일 재정경제부 제1차관은 정부서울청사에서 열린 '중동 상황점검 긴급 관계부처회의 관련 브리핑'에서 "충분한 국내 비축유 물량 등을 감안 시 수급 위기 대응력을 갖추고 있는 것으로 파악되고 있으나 중동지역 군사적 긴장이 지속될 가능성이 있는 만큼 관계기관 합동 비상대응반을 가동키로 했다"고 말했다.이어 "금일 아시아 시장에서는 리스크 프리미엄의 확대로 국제유가가 상승하고 막 개장된 상황에서 유럽장은 좀 더 낙폭을 확대해 가는 모습을 보이고 있다"며 "불확실성이 여전히 큰 상황에 저녁 미국 및 유럽 시장 동향을 모니터링한 후 3일 국내 시장 개장 전에 다시 합동점검회의를 통해 상황을 더 점검할 것"이라고 덧붙였다.지난달 28일 이란 공습 이후 국내 주식·외환시장이 아직 열리지 않으면서 국내 경기에 대한 영향이 나타나지 않은 가운데, 재경부는 이번 사태가 장기화되느냐가 변동성의 가장 큰 요인으로 꼽았다.이 차관은 "이번 상황이 얼마나 지속되느냐에 따라 금융시장 변동성 확대가 달려 있다"며 "현 상황에서 모니터링을 이어가며 필요한 조치를 해나갈 계획"이라고 설명했다.한편 이란이 호르무즈 해협 봉쇄 수순을 들어서며 중동산 원유와 가스 등 에너지 수급에 대한 우려가 커지는 와중, 정부는 위기 장기화를 상정한 대응 체계를 마련했다는 입장이다.산업통상부 관계자는 "현재 비축된 원유 및 석유 제품은 208일분으로, 관련 수급 상황에 대해서는 장기화에 대한 대비가 확실히 이뤄졌다"고 말했다.이어 "중동산 액화천연가스(LNG)가 국내 수입분에서 차지하는 비중은 20%로, 현재 호주산보다 비중이 낮다"며 "또 날이 풀리는 3월로 접어들어 향후 가스 수요가 증가하지 않을 것으로 관측, LNG 역시 현 상황 장기화에도 걱정할 수준은 아니다"라고 덧붙였다.