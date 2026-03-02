중동 확전양상… 트럼프 “끝까지 간다”

도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관으로 복귀하고 있다. 이에 앞서 이란 당국은 지난달 28일 수행된 미국과 이스라엘의 합동 군사 작전으로 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이가 사망했음을 1일 공식 확인했다. /EPA 연합