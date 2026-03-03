쿠웨이트 오인 사격으로 미 전투기 3대 추락

KUWAIT-IRAN-ISRAEL-US-CONFLICT <YONHAP NO-6262> (AFP) 0 소셜미디어(SNS)에 게시된 UGC 영상에서 캡처한 이 장면은 2일(현지시간) 쿠웨이트에 추락한 미 공군 F-15E 스트라이크 이글 전투기의 모습을 보여준다./ AFP 연합

2일(현지시간) 이란의 대규모 공습이 진행되는 과정에서 미국 공군 전투기 3대가 협력국인 쿠웨이트군의 오인 사격으로 격추되는 사고가 발생했다고 미군 당국이 발표했다.미 중부사령부(CENTCOM) 발표에 따르면 F-15E 스트라이크 이글 3대가 이날 격추됐다. 사고 직후 기체에 탑승했던 조종사는 6명 전원 비상 탈출에 성공했으며, 구조 이후 모두 안정을 되찾았다.AP통신에 따르면 사건 당시 현장에서는 이란이 항공기, 미사일, 드론을 동원한 공격을 전개하고 있어 긴장감이 매우 높은 상태였다. 현장을 목격한 아메드 알 아사르는 "전투기 한 대가 폭발음과 함께 화염에 휩싸여 추락했으며, 조종사가 낙하산을 타고 지상으로 내려왔다"고 AP에 전했다.CENTCOM은 쿠웨이트 측이 미군의 대(對) 이란 전투 작전을 지원하던 중 방공 시스템이 아군 기체를 적기로 오인해 사격했음을 인정했다고 밝혔다. 미군은 쿠웨이트의 신속한 사고 인정과 지원에 감사를 표했다.반면 이란 국영 방송은 이란군이 미군기 중 한 대를 직접 타격했다고 주장했으나 이에 대한 구체적인 증거는 제시하지 않았다.미군은 이번 사건의 정확한 발생 원인과 방공망 식별 오류 과정을 파악하기 위해 정밀 조사를 진행 중이라고 밝혔다.