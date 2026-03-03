美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

"이번 공격은 선제조치이자 즉각적 위협 대한 대응"

IRAN-CRISIS/USA <YONHAP NO-1528> (REUTERS) 0 마코 루비오 미국 국무장관이 2일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 이란 상황에 관해 언론 인터뷰하고 있다./로이터 연합

마코 루비오 미국 국무부 장관은 2일(현지시간) 이란에 대한 공세와 관련해 "미국의 가장 강력한 타격은 아직 오지 않았다"며 "다음 단계는 지금보다 이란에 훨씬 더 강력한 타격을 줄 것"이라고 경고했다.루비오 장관은 이날 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 기자들에게 미국과 이스라엘의 군사 작전을 확대할 계획이 있음을 시사했다.아울러 이번 공격을 두고 '선제적 조치'이자 '즉각적인 위협에 대한 대응'이라는 상반된 논리를 제시했다.그는 "우리가 알고 있던 임박한 위협이란 이란이 공격을 받으면 즉각 우리를 향해 공격에 나설 것이라는 점"이라며 "우리는 그들이 더 큰 피해를 주는 것을 막기 위해 선제적으로 방어적인 조치를 취했다"고 설명했다.또 "이번 작전의 목적은 이란의 미사일 능력을 파괴하는 것"이라고 강조했다. 기존에 이란의 핵무기 개발을 저지하기 위한 것이라는 정부의 기존 설명에서 한 발 더 나아간 발언을 했다.루비오 장관은 "그들이 오랫동안 해 온 일은 재래식 무기 능력을 방패 삼아 그 뒤에 숨을 수 있도록 하는 것"이라며 "결국 그들은 재래식 미사일과 드론을 대량 보유하게 돼 핵 프로그램에 대해 아무도 손쓸 수 없을 정도로 큰 피해를 입힐 수 있게 될 것"이라고 말했다.루비오 장관은 미국이 이란 문제에 얼마나 오래 관여할 것으로 예상하냐는 질문에 "모른다"고 답했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령이 중동에서 지상전을 펼치기 위해 미군을 파병할 가능성도 배제하지 않았다.