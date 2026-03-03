닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 북미

美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000581

글자크기

닫기

김현민 기자

승인 : 2026. 03. 03. 14:33

"이번 공격은 선제조치이자 즉각적 위협 대한 대응"
IRAN-CRISIS/USA <YONHAP NO-1528> (REUTERS)
마코 루비오 미국 국무장관이 2일(현지시간) 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 이란 상황에 관해 언론 인터뷰하고 있다./로이터 연합
마코 루비오 미국 국무부 장관은 2일(현지시간) 이란에 대한 공세와 관련해 "미국의 가장 강력한 타격은 아직 오지 않았다"며 "다음 단계는 지금보다 이란에 훨씬 더 강력한 타격을 줄 것"이라고 경고했다.

루비오 장관은 이날 미국 워싱턴 D.C. 국회의사당에서 기자들에게 미국과 이스라엘의 군사 작전을 확대할 계획이 있음을 시사했다.

아울러 이번 공격을 두고 '선제적 조치'이자 '즉각적인 위협에 대한 대응'이라는 상반된 논리를 제시했다.

그는 "우리가 알고 있던 임박한 위협이란 이란이 공격을 받으면 즉각 우리를 향해 공격에 나설 것이라는 점"이라며 "우리는 그들이 더 큰 피해를 주는 것을 막기 위해 선제적으로 방어적인 조치를 취했다"고 설명했다.

또 "이번 작전의 목적은 이란의 미사일 능력을 파괴하는 것"이라고 강조했다. 기존에 이란의 핵무기 개발을 저지하기 위한 것이라는 정부의 기존 설명에서 한 발 더 나아간 발언을 했다.

루비오 장관은 "그들이 오랫동안 해 온 일은 재래식 무기 능력을 방패 삼아 그 뒤에 숨을 수 있도록 하는 것"이라며 "결국 그들은 재래식 미사일과 드론을 대량 보유하게 돼 핵 프로그램에 대해 아무도 손쓸 수 없을 정도로 큰 피해를 입힐 수 있게 될 것"이라고 말했다.

루비오 장관은 미국이 이란 문제에 얼마나 오래 관여할 것으로 예상하냐는 질문에 "모른다"고 답했다. 또 도널드 트럼프 미국 대통령이 중동에서 지상전을 펼치기 위해 미군을 파병할 가능성도 배제하지 않았다.
김현민 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

박봄 “애더랄 마약 아니다” 자필 호소…YG·양현석도 언급

‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설 하루 만에 구독자 2400명 돌파

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

李대통령, 필리핀 도착…현지 언론 “계엄 위기 극복, 전략적 전환점” 조명

美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

지금 뜨는 뉴스

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박