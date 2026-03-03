트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

트럼프 "4~5주 예상했으나 무엇이든 할 것"

지상전 포함 무기한 작전 가능성

'미사일·해군·핵 경로 차단' 4대 목표 제시

헤그세스 "이라크전 아니다"…시간표·지상전 여부엔 전략적 모호성

IRANIAN US-ISRAELI WAR 0 이란 시민들이 2일(현지시간) 테헤란에서 미군과 이스라엘군의 공습으로 인한 부상자들을 옮기고 있다./UPI·연합

Iran US Israel 0 이란 노동자들이 2일(현지시간) 이란 테헤란에서 미국과 이스라엘 합동 공습으로 사망한 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이의 대형 초상화를 고가도로에 설치하고 있다./AP·연합

US-POLITICS-TRUMP 0 도널드 트럼프 미국 대통령이 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 백악관에서 진행된 명예훈장 수여식에서 연설하고 있다./AFP·연합

US-IRAN-POLITICS-CONFLICT-DEFENSE 0 피트 헤그세스 미국 국방부(전쟁부) 장관(왼쪽)과 댄 케인 미국 합동참모본부 의장이 2일(현지시간) 워싱턴 D.C. 인근 버지니아주 알링턴의 국무부 청사에서 기자회견을 갖고 있다./AFP·연합

도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 이란에 대한 군사작전이 장기화할 수 있으며, 필요할 경우 지상군 투입도 배제하지 않는다고 말했다.이에 대해 피트 헤그세스 국방부(전쟁부) 장관은 이번 작전이 이라크 전쟁과 같은 '끝없는 전쟁(endless war)'이 되지 않을 것임을 강조하면서도, 향후 군사적 선택지에 대해서는 전략적 모호성을 유지했다.◇ 트럼프 "4~5주 예상, 더 오래 갈 능력...지상군 투입 울렁증 없다"트럼프 대통령은 이날 백악관에서 진행된 명예훈장 수여식 연설에서 이란과의 전쟁과 관련해 "처음에는 4~5주를 예상했지만, 더 오래 갈 능력이 있다"며 "시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 무엇이든 우리는 해낼 것"이라고 말했다.블룸버그통신은 트럼프 대통령이 이번 '장대한 분노(Epic Fury)' 작전과 관련해 고정된 종료 시점을 두지 않겠다는 입장을 분명히 했다고 보도했다. 로이터통신은 트럼프 대통령이 이번 공격이 이란의 핵과 탄도미사일 프로그램을 좌절시키기 위한 것이라고 밝혔다고 전했다.특히 트럼프 대통령은 뉴욕포스트(NYP) 인터뷰에서 지상군 파견 가능성을 묻는 질문에 "다른 대통령들은 지상군 투입은 없을 것이라고 말해왔지만, 나는 지상군에 관한 '울렁증(yips)'은 없다"고 답했다. 그는 "아마도 필요 없을 것"이라면서도 "만약 필요하다면 보낼 수 있다"며 지상전 가능성을 완전히 배제하지 않았다.트럼프 대통령은 또 CNN 방송 인터뷰에서 "우리는 아직 그들을 강하게 공격하는 것을 시작조차 안 했다"며 "큰 파도는 아직 일어나지도 않았다"고 말했다.트럼프 대통령은 지난달 28일 시작된 '장대한 분노' 작전으로 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이 등 이란 지도부를 예상보다 빨리 제거했다고 평가했다. 그는 공격이 "꽤 빨리 끝날 것"이라면서도 "더 큰 것이 곧 다가온다"며 추가적인 대규모 공격 가능성을 시사했다.◇ 헤그세스 "제2의 이라크 아니다…끝없는 전쟁 아냐"헤그세스 장관은 이날 워싱턴 D.C. 인근 버지니아주 알링턴의 국방부 청사에서 한 기자회견에서 이번 작전을 "명확하고 파괴적이며 결정적인 임무"라면서 "이건 이라크가 아니다. 끝없는 것이 아니다"고 강조했다.헤그세스 장관은 "국가 건설의 수렁은 없다(no nation-building quagmire), 민주주의 건설 실험도 없다(no democracy-building exercise)"고 말했다. 이번 작전이 과거 이라크·아프가니스탄 전쟁과 같은 장기 소모전과는 다르다는 것이다.그러나 헤그세스 장관은 이번 작전이 2주가 될지, 4주가 될지, 6주가 될지에 대해 "대통령이 충분한 재량권(latitude)을 갖고 있다"며 구체적 기간을 공개적으로 설정하는 것은 적절하지 않다고 밝혔다.트럼프 대통령은 '4~5주'라는 예상 기간을 제시하면서도 "더 오래 갈 능력"을 강조했고, 헤그세스 장관은 기간 설정에 신중한 입장을 보인 셈이다.뉴욕타임스(NYT)는 트럼프 대통령과 헤그세스 장관의 발언을 두고 행정부의 메시지가 '모호하다(murky)'고 지적했다.◇ 헤그세스, 지상군 질문엔 "현재는 아니다...논쟁하지 않겠다" 전략적 모호성 유지헤그세스 장관은 '현재 미국 지상군이 이란에 배치됐느냐'는 질문에 "아니다(No)"라고 답했다. 그러면서도 "우리가 앞으로 할 일과 하지 않을 일에 관해 논쟁하지 않겠다"며 "왜 우리가 적에게 우리의 계획을 말해주겠느냐"고 반문했다.헤그세스 장관은 "트럼프 대통령은 우리가 미국의 이익 증진을 위해 필요한 만큼 나갈 것임을 우리의 적들이 이해하도록 했다"며 지상군 카드가 유효한 압박 수단임을 재확인했다.◇ 핵·미사일 정밀 타격 등 '4대 목표'…정권교체는 명시하지 않아트럼프 대통령은 백악관 연설에서 이번 이란에 대한 '작전'의 목표를 △ 미사일 능력 제거 △ 해군 전력 파괴 △ 핵무기 경로 차단 △ 이란 국경 밖에서 테러리스트 무장 세력에 대한 무장·자금 지원 및 지휘 불능을 제시했다고 블룸버그통신과 월스트리트저널(WSJ)이 분석했다.블룸버그는 트럼프 대통령이 '정권교체'를 명시적 목표로 언급하지 않았다고 전했다. 다만 헤그세스 장관은 "정권 교체 전쟁을 아니지만, 정권이 확실히 바뀌었다"고 강조했다.트럼프 대통령은 이번 공격이 이란 정권이 제기하는 '용납할 수 없는 위협을 제거할 마지막이자 최고의 기회'라고 규정했다고 로이터통신이 전했다.로이터는 또 트럼프 대통령이 '임박한 위협'을 주장하면서도 "증거는 제시하지 않았다"고 지적했다.◇ 케인 합참의장 "국지적 공중 우세 확보…작전 지속"댄 케인 합참의장은 이날 기자회견에서 '장대한 분노 작전'의 초기 성과를 설명하며 미군이 '국지적 공중 우세'를 확보했다고 밝혔다. 그는 개전 첫 24시간 동안 1000개 이상 목표물을 타격했으며 미국 본토에서 출격한 B-2 전략폭격기가 37시간 왕복 비행을 통해 이란의 지하 시설에 정밀 관통 탄약인 '벙커버스터'를 투하했다고 밝혔다.미군은 현재까지 육·해·공군 병력 수천 명과 전투기 수백 대, 에이브러햄 링컨·제럴드 R. 포드 등 항공모함 등 2개 항공모함 전단을 투입했다.케인 의장은 "이는 하룻밤에 끝나는 작전이 아니다"며 군사적 목표 달성에는 시간이 소요될 것이라고 말했다. 미군은 이날까지 이란 군함 11척을 격침했다고 밝혔다.◇ 확전의 불길, 쿠웨이트 방공망, 미 전투기 격추 실수까지군사작전이 3일째로 접어들면서 비극적인 인명 피해와 돌발 사고 소식도 이어졌다. 트럼프 대통령은 이번 작전 중 미군 4명이 전사했다고 공식 확인하며 추가적인 사상자가 발생할 가능성이 있다고 말했다.동맹국인 쿠웨이트 방공망이 미군 전투기 F-15E 3대를 이란의 공격기로 오인해 격추하는 사고도 발생했다. 미국 중부사령부(CENTCOM)는 조종사 6명이 모두 안전하게 탈출해 안정적인 상태라고 밝혔다.이란 측의 피해도 심각하다. 이란 적신월사에 따르면 미국과 이스라엘의 공격으로 최소 555명이 사망했다. 하메네이가 폭사한 이후, 이란의 대리 세력인 헤즈볼라가 이스라엘을 향해 미사일을 발사하기 시작했으며 이에 대응한 이스라엘의 보복 공습으로 레바논에서도 최소 31명의 사망자가 발생했다.이란의 탄도미사일 공격으로 이스라엘에서 최소 10명, 인근 중동 국가에서 6명이 각각 사망했다.◇ 유가 급등·LNG 차질…에너지 시장 충격 확산전쟁의 여파는 세계 경제를 강타했다. 블룸버그·WSJ에 따르면 전 세계 석유 수송의 20%가 통과하는 호르무즈 해협의 통항이 사실상 마비되면서 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격이 6.5% 급등했다.카타르에너지는 시설을 겨냥한 드론 공격 이후 액화천연가스(LNG) 생산을 중단한다고 발표해 유럽의 천연가스 가격은 40% 폭등했다. 사우디아라비아의 라스타누라 정유 시설도 드론 공격을 받았으나 요격에 성공했다고 밝혔다. 항공 시장도 두바이 공항 등 주요 허브의 기능이 마비되면서 수천 편의 항공편이 취소되는 등 대혼란을 겪고 있다.