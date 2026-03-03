“사법파괴 3법 거부하라”…국민의힘, 국회서 규탄대회 후 거리로

민주당 주도 입법 강력 반발

당 지도부 “국민 힘으로 막아달라” 호소

지지층 결집 속 지방선거 승리 메시지도 부각

KakaoTalk_20260303_141548142_15 0 국민의힘 장동혁 대표가 3일 국회 본청 앞 계단에서 열린 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 출정식에서 출정사하고 있다./채종일 기자

KakaoTalk_20260303_141612121_01 0 국민의힘 장동혁 대표가 3일 국회에서 '사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회' 출정식을 마치고 청와대로 향하고 있다. /채종일 기자

"삼권분립 파괴 당장 중단하라."3일 오후 국회 본관 정현관 앞 계단. 국민의힘 의원들과 당원, 지지자들이 한목소리로 구호를 외치자 국회 앞 공기가 순식간에 거칠어졌다. '사법파괴 3법 대통령은 거부하라', '자유민주 대한민국 사법독립 수호하자'는 외침이 뒤따랐고, 계단 앞에 선 의원들은 붉은색 계열 피켓을 손에 든 채 일제히 구호를 반복했다.이날 현장은 더불어민주당 주도로 처리된 이른바 '사법 3법'을 규탄하는 집회이자 장외투쟁의 출정식 성격을 띠었다. 계단 앞에 선 의원들이 든 피켓에는 "삼권분립 파괴 당장 중단하라", "사법파괴 독재완성", "사법파괴 3법 대통령은 거부하라" 등의 문구가 적혔다. 무대 사회를 맡은 임이자 의원의 선창에 맞춰 구호가 한 차례 터져 나온 뒤 국기에 대한 경례와 묵념이 이어졌고, 다시 규탄 구호가 반복되며 집회 분위기는 더욱 달아올랐다.행사장 주변은 본집회 시작 전부터 지지자들로 붐볐다. 태극기를 든 참가자들 사이로 성조기를 든 이들도 눈에 띄었다. 빨간 모자를 쓴 지지자들은 무대 쪽을 향해 연신 손을 흔들었고, 의원들이 등장하거나 발언 수위가 높아질 때마다 "윤석열 대통령"을 외치는 목소리가 곳곳에서 터져 나왔다. 현장 곳곳에서는 유튜버들이 휴대전화와 카메라를 들고 집회 장면을 생중계했고, 참가자들은 방송 카메라 앞으로 몰려들어 구호를 따라 외치기도 했다.송언석 원내대표는 규탄사에서 "민주공화정의 핵심 근간은 권력의 견제와 균형, 바로 삼권분립"이라며 "현 정권이 국회 다수당을 앞세워 야당을 배제한 채 입법부의 힘으로 사법부를 완전히 파괴하고 있다"고 주장했다. 이어 "국민의힘이 국회에서 막기 위해 열심히 했지만, 힘이 부족했다"며 "이를 막을 수 있는 유일한 힘은 국민 여러분의 힘"이라고 말했다.이어 마이크를 잡은 장동혁 대표는 현장을 찾은 지지층 결집과 지방선거 승리를 함께 호소했다. 그는 "우리가 지키고 싶은 것들을 지키고자 한다면 이번 지방선거에서 반드시 승리해야 한다"며 "자유민주주의 헌정수호라는 하나의 목소리로 힘을 모아달라"고 했다. 또 "시민들에게 우리의 절박함이 그대로 느껴질 수 있도록 차분한 모습으로 함께 행진해달라"고 말했다.연설이 이어지는 동안 무대 앞 참가자들은 박수와 함성으로 호응했다. 일부는 휴대전화를 높이 들어 발언 장면을 촬영했고, 일부는 태극기와 성조기를 흔들며 구호에 맞춰 몸을 움직였다. 국회 앞은 정당의 공식 규탄대회이면서도, 강성 지지층과 1인 미디어가 한데 섞인 장외 정치 집회의 풍경을 그대로 드러냈다.집회를 마친 국민의힘은 곧바로 여의도 인근에서 도보행진에 들어갔다. 선두에는 박덕흠·박대출·장동혁·송언석·김민수·김대식 등이 섰다. 장 대표는 "오늘 도보 행진이 그 시작이 될 것"이라고 했고, 참석자들은 대열을 맞춰 이동하며 사법 3법 저지와 재의요구권 행사를 촉구하는 구호를 이어갔다.민주당은 국민의힘의 장외투쟁을 강하게 비판했다. 김현정 민주당 대변인은 이날 논평을 내고 "국민의힘의 이번 도보 행진이 대국민 호소인지, 극우 유튜버를 위한 방송용 장외투쟁인지 묻지 않을 수 없다"며 "한가롭게 봄나들이하듯 국회를 비울 때가 아님을 명심해야 한다"고 덧붙였다.