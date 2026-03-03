닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

본업 적자 속 1조 베팅…SKC, 유리기판에 ‘사활’ 걸었다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000600

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 03. 15:43

자회사 통해 올 하반기 유리기판 상업 생산 돌입
'게임 체인저'지만…안정적 수율·막대한 비용 부담
최근 1조원 규모 유상증자 결의
본업 수익성 악화…이자 부담도 가중될듯
2025111101000952700055971
SKC 본사 전경./ SKC
SKC가 차세대 AI(인공지능) 반도체 패키징 소재로 꼽히는 '유리기판'에 사실상 회사의 미래를 걸었다. 자회사 앱솔릭스를 통해 미국 조지아주 공장을 거점으로 상업화를 추진하고 약 1조원 규모의 유상증자를 단행해 대규모 자금을 투입하기로 한 것이다. 그러나 본업 부진이 장기화하는 상황에서 감행한 대형 베팅이라는 점에서 시장의 시선은 기대보단 우려가 큰 분위기다.

3일 관련 업계에 따르면 SKC는 앱솔릭스를 통해 올해 하반기부터 조지아주 공장에서 유리기판 상업 생산에 돌입할 계획이다. 유리기판은 AI 반도체의 고집적·고다층 패키징 수요 확대에 대응할 차세대 기판으로 거론된다. 기존 플라스틱 기반 기판(FC-BGA 등)의 평탄도와 열 안정성 한계를 보완할 수 있고, 신호 왜곡을 줄여 전력 효율을 개선할 수 있다는 점에서 '게임 체인저' 후보로 평가된다.

다만 아직 AI 반도체용 유리기판이 대규모 상업 양산에 성공해 안정적인 수익을 창출한 사례는 없다. 파일럿 생산과 샘플 공급 단계는 진행 중이지만 수율 안정화와 대면적 공정 기술 확보, 원가 경쟁력 확보 등 해결해야 할 과제가 남아 있어서다. 특히 대량 양산 단계에서 불량률이 높을 경우 손익 구조가 급격히 악화될 수 있다는 점은 가장 큰 변수로 꼽힌다. 기술 장벽이 높은 만큼 성공 시 파급력도 크지만 실패 비용 역시 상당할 수밖에 없다.

SKC의 재무 상황도 녹록지 않다. 회사는 최근 이사회를 열고 약 1조원 규모의 유상증자를 결의했다. 이 가운데 5900억원은 앱솔릭스 투자에, 4100억원은 차입금 상환에 투입할 예정이다. SKC 측은 이를 미래 성장 동력 확보와 재무 안정성 강화 차원이라고 설명했다. 노우호 메리츠증권 연구원은 "SKC의 유상증자 의사결정에 긍정적 판단"이라며 "2025년 연말 기준 부채비율 233%가 증자 이후 142%로 낮아질 것"이라고 분석했다. 이어 "앱솔릭스는 고객사 샘플 테스트와 기술 타당성 검토를 거쳐 현재 신뢰성 검증 단계에 진입했다"며 "이번 유상증자는 도약을 위한 발판이 될 계기"라고 평가했다.

시장의 우려도 완전히 해소 되지 않았다. SKC는 지난해 4분기 연결 기준 매출 4283억원, 영업손실 1076억원을 기록하며 시장 기대치를 크게 밑돌았다. 연간 기준으로도 2024년 2758억원이던 영업손실은 2025년 3050억원으로 확대됐다. 중국발 공급 과잉과 전방 수요 둔화 영향으로 화학과 동박 등 주력 사업의 수익성이 악화된 데다 일회성 비용까지 겹친 결과다.

결국 SKC의 유리기판 전략이 시장의 불신을 잠재울 방법은 '수율'을 통한 실적 증명이다. SKC가 최근 앱솔릭스의 CEO(최고경영자)를 반도체 기술 전문가로 전격 교체하는 극약 처방을 내린 것도 이러한 시장의 압박과 무관하지 않다. 조지아 공장에서의 양산 준비가 실제 수율 확보와 고객사 대량 수주로 이어질 수 있을지 아니면 또 하나의 선행 투자에 그칠지, 시장은 기대보다 결과를 요구하고 있다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

박봄 “애더랄 마약 아니다” 자필 호소…YG·양현석도 언급

‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설 하루 만에 구독자 2400명 돌파

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

李대통령, 필리핀 도착…현지 언론 “계엄 위기 극복, 전략적 전환점” 조명

美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

지금 뜨는 뉴스

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박