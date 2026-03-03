닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 유럽

그리스 당국, 크레타 미군 기지 정탐 혐의로 30대 남성 체포

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000605

글자크기

닫기

이정은 기자

승인 : 2026. 03. 03. 15:08

이란 연계 가능성 조사
clip20260303144954
USS 제럴드 R. 포드 항공모함이 그리스 크레타 섬의 수다 만을 떠나고 있다./로이터 연합
그리스 당국이 동지중해의 전략적 요충지인 크레타섬 내 미군 기지를 정탐한 혐의로 36세 남성을 체포해 조사 중이라고 로이터통신이 2일(현지시간) 보도했다.

조지아 국적의 이 남성은 그리스 정보국(EYP)의 첩보를 바탕으로 아테네 공항에서 검거됐다. 당국에 따르면 해당 남성은 지난 2월 3일 독일에서 입국해 크레타섬 수다만 인근 호텔에 투숙했다.

수사 과정에서 용의자의 휴대전화에서 미 항공모함 제럴드 R. 포드 호를 촬영한 사진이 발견됐다. 제럴드 R. 포드 호는 최근 중동 작전 투입 전 보급을 위해 수다만 기지에 기항한 바 있다.

그리스 정보 당국은 용의자가 모바일 애플리케이션을 통해 이란에 거주하는 특정 인물과 접촉한 정황을 포착하고 이란과의 연계 가능성을 조사 중이다.

수다만 기지는 그리스뿐만 아니라 미국과 북대서양조약기구(NATO·나토) 군 시설이 밀접한 곳으로, 최근 이스라엘과 미국의 이란 공습 이후 보안 수위가 대폭 강화됐다.

지난해 6월에도 크레타 해군 및 공군 기지 인근 호텔에 머물던 또 다른 남성이 간첩 혐의로 체포된 사례가 있다. 그리스 검찰과 경찰은 두 사건 사이의 연관성과 조직적 개입 여부를 확인하기 위해 수사력을 집중하고 있다.
이정은 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

박봄 “애더랄 마약 아니다” 자필 호소…YG·양현석도 언급

‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설 하루 만에 구독자 2400명 돌파

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

李대통령, 필리핀 도착…현지 언론 “계엄 위기 극복, 전략적 전환점” 조명

美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

지금 뜨는 뉴스

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박