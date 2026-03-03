닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제 정책

호르무즈 해협 韓선박 40여척 계류…해수부 “선박 안전 이상 無”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000615

글자크기

닫기

이정연 기자

승인 : 2026. 03. 03. 15:23

실시간 선박 교신 중…선원·선박 안전 점검
식료품 한 달치 이상 비축…사태 장기화도 대비
해수부 전경
해양수산부 전경.
호르무즈 해협 봉쇄에 나선 이란이 이 해역을 지나는 선박을 모두 불태워버리겠다고 공언한 가운데 한국 국적 선박은 인근에 40여 척이 있는 것으로 확인된다. 정부 당국은 우리 선박의 안전에 대해 수시로 확인하고 있으며, 현재까지 안전 문제는 없는 것으로 파악했다.

3일 해양수산부에 따르면 이날 오후 2시30분 기준으로 이 해역 영향권에 있는 우리나라 선박은 40여 척으로 확인된다. 해수부 관계자는 "호르무즈 해협 인근을 운항하는 선박은 없고, 주변 (피신한) 선박은 40여 척 정도"라며 "부처 상황실에서 수시로 인근 개별 선박의 상황과 선원 안전 동향을 선장과의 교신을 통해 점검하고 있다"고 설명했다.

앞서 지난 1일 정부는 전 선사에 위험구간 쪽으로 들어오지 말라는 내용의 취지로 운항제한을 권고하고, 해수부 내 비상대책반을 꾸려 '심각'단계로 격상해 대응하고 있다. 김성범 해수부 차관 주재의 상황점검회의를 열고 매일 상황 대처 계획을 점검하고 있다. 해수부는 해운 네트워크 구축을 통해 상황반 별로 진행상황을 외교부, 산업부, 국무조정실 등과 유기적으로 협력하고 있다고 전했다.

실시간 정보 교류 체계를 구축한 데 더해 이날 오후 정부와 해운협회, 전국해상선원노동조합연맹(선원노련) 등이 회의를 열고, 의견 공유에 나서기로 했다. 선원노련 관계자는 "선원들이 불안해하고 있고 정부가 실질적인 보호 대책을 수립해야 한다"고 말했다.

해수부에 따르면 선박의 교신 상태는 원활해 선원과 가족 간에도 소통이 이뤄지고 있고, 선원 식료품 역시 우유와 같은 일부 신선식품을 제외하면 최소 한 달치는 비축하고 있는 것으로 확인된다. 김혜정 해수부 해운물류국장은 "우리 정부는 대한민국 국적선사와 선원 안전을 최우선으로, 사태 장기화시 식료품 조달과 긴급 대피, 물량 인도가 시급해질 경우 국적선을 투입하는 방안도 실시간으로 고려하고 있다"고 말했다.

한편, 후티 반군의 공격으로 수에즈 운하 정상화도 지연될 것으로 예상되는 가운데 우리 선사들은 2023년 말부터 아프리카 희망봉으로 우회하고 있어 이에 대한 직접적 영향은 제한적일 것으로 정부는 보고 있다.
이정연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

박봄 “애더랄 마약 아니다” 자필 호소…YG·양현석도 언급

‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설 하루 만에 구독자 2400명 돌파

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

李대통령, 필리핀 도착…현지 언론 “계엄 위기 극복, 전략적 전환점” 조명

美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

지금 뜨는 뉴스

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박