중기벤처 중견

애터미·콜마비앤에이치, 배드민턴 국가대표팀 후원

임현주 기자

승인 : 2026. 03. 03. 16:05

진천선수촌서 협약 체결
2029년 2월까지 총 3년간 후원
애터미 헤모힘 선수단 지원
지난 2월 24일 열린 협약식에서 배드민턴 국가대표 선수들과 (왼쪽 첫째줄 네번째)윤용순 애터미 대표 등 주요 관계자들이 단체 기념촬영을 하고 있다.
대한민국 배드민턴 국가대표 선수단이 건강 관리 지원을 받는다.

3일 업계에 따르면 글로벌 직접판매기업 애터미는 건강기능식품 제조자개발생산(ODM) 기업 콜마비앤에이치와 함께 대한배드민턴협회와 후원 협약을 체결하고 국가대표 선수단을 공식 후원한다.

지난달 24일 충북 진천 국가대표선수촌에서 열린 협약식에는 윤용순 애터미 대표이사, 이승화 콜마비앤에이치 대표, 김동문 대한배드민턴협회장을 비롯해 박주봉 감독과 안세영 선수 등 국가대표 선수단이 참석했다.

후원 기간은 2029년 2월까지 3년간이다. 이 기간에는 2026년 아시안게임과 2028년 올림픽 등 주요 국제 대회가 예정돼 있다. 선수단에는 애터미의 건강기능식품 '헤모힘'이 지원된다. 해당 제품은 식품의약품안전처로부터 면역 기능 개선 및 피로 개선 기능성을 인정받은 개별인정형 제품이며 반도핑 관련 인증을 받은 것으로 알려졌다.

김동문 협회장은 "국가대표 선수들이 국제 무대에서 기량을 발휘하기 위해 체계적인 건강 관리가 필요하다"며 "선수단 운영에 도움이 될 것으로 기대한다"고 말했다. 윤용순 애터미 대표는 "국가대표 선수들의 건강 관리에 보탬이 되길 바란다"고 밝혔다.
임현주 기자

