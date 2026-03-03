현대차그룹, 고온 화재 현장 바꿀 ‘무인소방로봇’ 영상 공개…‘피지컬 AI’ 기술 부각

사람 대신 고위험 현장 선투입… 500~800℃ 환경서 진압 수행

자율주행보조·AI 열화상·6X6 인휠모터 적용… 첫 실사용 사례 공개

데이터 축적 기반 '화재 대응 플랫폼' 진화 구상

사진 3) 현대차그룹, ‘안전 최우선’ 철학을 담은 무인소방로봇 영상 ‘A Safer Way Home’ 공개 0 무인소방로봇이 출동에 앞서 대기하는 모습./현대차그룹

현대자동차그룹이 소방청과 공동 개발한 무인소방로봇 기술을 담은 영상 'A Safer Way Home'을 3일 공개했다. 고위험 화재 현장에서 사람 대신 투입되는 무인 모빌리티를 통해 소방관 안전을 강화하는 기술 방향성을 제시한다.무인소방로봇은 현대차·기아, 현대로템, 현대모비스가 소방청과 협업해 개발한 차세대 화재 대응 솔루션이다. 붕괴 위험, 고온, 폭발, 연무, 유독가스 등으로 인명 진입이 어려운 현장에 선제 투입돼 골든타임 확보를 지원한다.영상에는 중앙119구조본부 임팔순 구조대장을 비롯한 현직 소방관들이 참여해 실제 현장 적용 사례를 설명했다. 지난 1월 30일 충북 음성 공장 화재 현장에 투입된 장면도 포함됐다. 무인소방로봇의 첫 실사용 사례다.무인소방로봇은 원격 조종 기반으로 화점까지 접근해 직접 진압 작업을 수행한다. 자체 분무 시스템과 단열 설계를 통해 500~800℃의 고열 환경에서도 안정적으로 작동하도록 설계됐다. 분무 노즐이 차체 외부에 미세 수막을 형성해 열 차단 효과를 높인다. 이밖에 주행 성능 강화를 위해 첨단 자율주행보조 시스템, AI 시야 개선 카메라, 고압 축광 릴호스, 6X6 인휠모터 시스템을 적용했다.현대차그룹은 향후 화재 현장에서 취득되는 연무량, 화재 규모, 온도 등 다양한 현장 상황 데이터를 머신러닝으로 지속 학습해 무인소방로봇이 미래에는 더욱 고도화된 '화재 대응 플랫폼'의 역할을 수행할 것으로 보고있다.김승룡 소방청장 직무대행은 기증식에서 "무인소방로봇의 핵심 가치는 실제 재난 현장에서 작동하는 피지컬 AI에 있다"며 "극한 환경에서 수집된 데이터가 향후 정교한 재난 대응 플랫폼으로 발전할 것"이라고 밝혔다.현대차그룹은 "무인소방로봇은 위험한 현장에 사람보다 먼저 들어가 소방관 안전을 지원하는 기술"이라며 "앞으로도 우리 사회의 구성원과 안전을 지키는 제복 입은 영웅들을 위한 든든한 조력자가 되기 위해 기술 개발과 지원에 지속적으로 힘쓸 것"이라고 밝혔다.한편, 현대차그룹은 소방관과 군인 등 제복 입은 공공 인력을 위한 기술 지원을 이어가고 있다. 보행 재활 로봇 '엑스블 멕스(X-ble MEX)'를 통한 부상 군인 재활 지원, 소방관 회복지원 수소전기버스, 독립유공자 사료 전산화 및 국립현충원 셔틀버스 기증 등이 대표 사례다.