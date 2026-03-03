닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 스포츠 종합

경정, 인코스 우승 공식 깨진다

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000651

글자크기

닫기

김성환 기자

승인 : 2026. 03. 03. 15:52

image01
경정 선수들이 역주하고 있다./ 국민체육진흥공단 제공
최근 경정에서는 '인코스가 유리하다'는 공식이 깨지고 있다.

국민체육진흥공단 경륜경정총괄본부에 따르면 최근 2년간 1코스 승률은 약 36%, 2코스 24%로 절반 이상의 승리가 인코스에서 나온다. 반면 5코스 승률은 8%, 6코스는 4%에 불과하다. 6명의 선수가 레이스를 펼치는 경정에서 인코스가 절대적으로 유리하다는 것을 보여주는 대목이다.

그러나 이러한 흐름을 뒤집는 장면이 연출되고 있다. 지난 달 26일 7경주에서 5코스의 정주현이 빠른 스타트에 이은 과감한 휘감기로 단숨에 선두로 올라섰고 6코스 한진 역시 상위권에 드는 이변을 연출했다. 같은 날 12경주에서는 혼전을 틈타 5코스의 송효석이 빠른 순발력을 앞세워 선두로 나서는 장면이 연출됐다.

두 경주 모두 빠른 스타트와 재빠르게 경주의 흐름을 읽는 순발력으로 아웃코스의 불리함을 극복한 사례라고 할 수 있다. 지난해 경정 최고 권위의 문화체육관광부장관배 그랑프리 경정에서 우승한 김도휘, 2024년 제22회 쿠리하라배 특별경정에서 정상에 오른 정민수 역시 빠른 스타트와 순발력으로 아웃코스의 불리함을 이겨냈다.

불리한 위치에 놓인 선수들이 과감한 전략으로 변수를 만들어내는 가운데 전문가들은 "경정의 추리력을 높이기 위해서는 코스의 유불리만으로 결과를 단정짓지 말라"며 "경주의 전개, 스타트, 모터 성능 등을 함께 살펴야 효과를 높일 수 있다"고 조언하다.
김성환 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

박봄 “애더랄 마약 아니다” 자필 호소…YG·양현석도 언급

‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설 하루 만에 구독자 2400명 돌파

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

李대통령, 필리핀 도착…현지 언론 “계엄 위기 극복, 전략적 전환점” 조명

美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

지금 뜨는 뉴스

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박