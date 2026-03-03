닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
정치 정부

金총리 “중동상황 재외국민보호 최우선...범정부 역량 총동원 대응”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260303010000677

글자크기

닫기

목용재 기자

승인 : 2026. 03. 03. 16:17

김진아 차관 “현재까지 韓국민 피해 없어”
외교부 “이란 체류 국민들도 안전지역 대피 중”
국무회의에서 발언하는 김민석 총리
아시아투데이 박성일 기자 = 김민석 국무총리가 3일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열리는 국무회의에 참석해 발언하고 있다.
김민석 국무총리는 3일 미국·이스라엘의 이란 공습에 따른 재외국민피해가 없도록 관계 부처에 신속한 대응을 지시했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 "중동상황이 매우 유동적"이라며 "해당국가 상주 국민에 대한 여러 대응, 대피에 대한 방책을 특별히 준비해 달라"고 주문했다.

김 총리는 "외교부 등 관계부처는 국민들께서 과도하게 불안하시지 않도록 관련 동향 및 대응 상황을 신속하고 투명하게 공개해주길 바란다"며 "국민들께서는 정부 대응을 믿고 각자 자리에서 정상적 일상 활동과 경제활동을 영위해달라"고 말했다.

김진아 외교부 2차관은 중동의 우리 교민 상황에 대해 "현재까지 우리 국민 피해는 없다"며 "현지공관장들과 상황점검회의를 개최하고 현지상황 및 재외국민 보호 방안을 집중 논의 중"이라고 밝혔다.

김 차관에 따르면 외교부는 중동 국가들에 대해 특별여행주의보를 발령하고 단기·장기체류 중인 한국인들의 정보를 파악 중이다. 아울러 이들의 안전지역 이동 지원 및 귀국편 등을 다각도로 검토 중이다.

김 차관은 "이란과 이스라엘 교민의 안전을 지속 확인하면서 신속대응팀을 가동하고 역내 다른 국가에 체류 중인 우리 국민 안전에 대해서도 영사조력을 아끼지 않도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

외교부에 따르면 이란에 체류 중인 한국 국민들도 현지 대사관 등의 협조를 받아 안전 지역으로 대피 중이다. 이 중에는 이란 여자 배구 국가대표팀 한국인 감독과 이란 프로축구 리그의 한국인 선수가 포함돼 있는 것으로 알려졌다. 다만 외교부는 이란 체류 교민들의 정확한 대피 규모와, 경로, 일정 등을 공개하지 않았다.
목용재 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

‘클로드’ 오류 발생했지만 인기 폭발…미 정부와 갈등 속 앱스토어 1위

트럼프 “무엇이든 할 것”…이란 공격, ‘이라크식 전쟁’ 부인 속 장기화·지상전 가능성

박봄 “애더랄 마약 아니다” 자필 호소…YG·양현석도 언급

‘충주맨’ 김선태, 개인 유튜브 개설 하루 만에 구독자 2400명 돌파

호르무즈 봉쇄·카타르 가스 시설 피격…세계 에너지 시장 ‘충격파’

李대통령, 필리핀 도착…현지 언론 “계엄 위기 극복, 전략적 전환점” 조명

美 국무 “미군, 가장 강력한 공격 아직 남아”…對이란 군사 작전 확대 시사

지금 뜨는 뉴스

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력

몸과 마음이 평온해지는 시간 ‘볼보 XC90 B6 울트라’

최현석 쵸이닷 “과도한 노출 자제”…온라인 갑론을박