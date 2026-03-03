닫기

국제 아시아·호주

한중도시우호협회, 부회장 등 임명

홍순도 베이징 특파원

승인 : 2026. 03. 03. 17:58

김양태 제이에스 대표 임명
수원시 지회장에는 이병식 씨
한중도시우호협회(회장 권기식)는 3일 김양태 제이에스 대표를 부회장, 수원시 지회장에 이병식(영통발전협의회장), 한중뷰티산업교류위원장에 이상석(에스쓰리아카데미 원장), 한중뷰티산업교류추진단장에 유원식(현대경기센터 대표), 한중차문화교류위원장에 장쯔칭(蔣子擎) 등을 임명했다.

임명식 후 기념사진을 찍은 유원식 단장, 권기식 회장, 이병식 지회장, 이상석 위원장(왼쪽부터)./한중도시우호협회
협회는 또 김학규 대한불교조계종 직할교구 신도회장, 노웅 전 미국 뉴저지주 한인회장, 조인래 조소앙기념사업회 이사장 등을 지도위원, 리춘푸(李春福) 중국 허난(河南)재경정법대 교수, 가수 박일준씨, 이필근 전 수원컨벤션센터 이사장을 자문위원으로 위촉했다.

권 회장은 이번 인사와 관련, "한중 관계가 좋아진 만큼 청소년, 문화, 뷰티, 차문화 등 각 분야의 한중간 교류와 협력을 강화하겠다"고 밝혔다.
