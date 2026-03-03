[포토] 국민의힘 ‘사법독립 헌정수호 도보투쟁’

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 지도부가 3일 서울 여의도 국회 본관 앞에서 열린 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회를 마친 후 청와대를 향해 행진하고 있다.