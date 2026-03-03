닫기

국회·정당

[포토] 국민의힘 ‘사법독립 헌정수호 도보투쟁’

이병화 기자

승인 : 2026. 03. 03. 15:15

장동혁 국민의힘 대표와 송언석 원내대표를 비롯한 지도부가 3일 서울 여의도 국회 본관 앞에서 열린 사법독립 헌정수호를 위한 대국민 호소 국민대장정 규탄대회를 마친 후 청와대를 향해 행진하고 있다.
이병화 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

