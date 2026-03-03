“서울·부산 사수” 외쳤지만… 국힘 예비경선 TK만 ‘북적’

이철우 경북도지사(가운데)와 대구·경북을 지역구로 둔 국민의힘 의원, 광역 지자체장, 광역의회 의장 등이 3일 국회 소통관에서 기자회견을 열고 '대구·경북 행정통합법'의 신속한 처리를 촉구하고 있다. /이병화 기자 photolbh@