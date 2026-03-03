“AI인프라 조율 설계자”… 통신3사, ‘글로벌 동맹’ 청사진내놔

1

글로벌 모바일 축제 스페인 MWC 무대에 오른 홍범식 LG유플러스 CEO가 대화의 맥락을 이해하는 음성기반 AI '익시오'를 꺼내놨고 정재헌 SK텔레콤 CEO는 현지서 첫 간담회를 열어 일하는 방식과 인프라를 모두 AI로 바꾸자고 제언했다. KT 이종식 네트워크연구소장은 6G 시대가 만들어 갈 초저지연 사회에 대한 청사진을 그렸다.