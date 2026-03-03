국힘, 서울 기초단체장 ‘썰렁’… 자치구 절반 이상, 0명

국민의힘 이정현 공천관리위원장이 26일 서울 영등포구 여의도 중앙당사에서 열린 제9회 전국동시지방선거 중앙당 공천관리위원회 ３차 회의에서 발언하고 있다. 이 공천관리위원장은 3일 현직 지방자치단체장들을 향해 "단수공천을 당연하게 기대하지 말라"고 밝혔다. /연합