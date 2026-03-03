게임사 ‘AI 중심’ 판 바꾼다… 비용절감 넘어 패러다임 혁신

크래프톤·엔씨 "기업 체질개선"

조직 신설·재편해 기술력 강화

업무효율 높이고 핵심역량 집중

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지