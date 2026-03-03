고환율 기대 꺾인 패션OEM·ODM… 영원무역만 웃었다

1

원·달러 환율 상승으로 실적 개선이 기대됐던 국내 패션 OEM(주문자상표부착생산)·ODM(제조업개발생산) 기업들의 희비가 엇갈렸다. 해외 바이어로부터 달러로 납품 대금을 받는 구조상 원화 약세는 이들의 원화 환산 매출과 이익 확대를 이끄는 요인으로 작용한다. 그러나 영원무역, 한세실업, 신원의 지난해 성적표에는 환율 효과보다 수주 증감에 따른 원가율 방어 여부가 더 크게 작용했다는 분석이 나온다.