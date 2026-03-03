‘그린·에너지 ODA’에 489억 투자… 글로벌 기술협력 넓힌다

기후부, 우즈벡·인니 등서 25건 추진

수자원공 등 수행기관 위탁계약 체결

국내기업 국제 탄소감축 기여 기대감

후속기사 원해요

화나요

슬퍼요

좋아요

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지