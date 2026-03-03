닫기

정치 청와대

靑 “실물경제 등 비상대응”

홍선미 기자

승인 : 2026. 03. 03. 18:09

李, 순방지서 중동 사태 대비 지시
위성락 국가안보실장이 2일 싱가포르 한 호텔에 마련된 한국 프레스센터에서 이재명 대통령 국빈방문 관련 브리핑을 하고 있다. /연합
싱가포르에 이어 필리핀을 순방 중인 이재명 대통령은 3일(현지시간) 현지에서 수시로 이란 관련 상황을 보고받고 모든 가능성에 대비할 것을 지시했다.

3일 청와대에 따르면 위성락 국가안보실장은 지난 2일(현지시간) 싱가포르 현지 브리핑에서 "정부는 실물 경제, 금융, 군사 안보 등 모든 분야에서 철저히 대비하고 있고, 대통령실 또한 비상 대응 체제를 유지하고 있다. 저도 이곳에서 수시로 관련 사항을 체크하고 대통령께 보고하고 있다"고 밝혔다.

위 실장은 "대통령께서 어제 SNS를 통해서 분명히 말씀하셨듯이 지나치게 우려하지 않으셔도 되겠다"고 강조했다.

이 대통령은 지난 1일에도 싱가포르 도착 소식을 알리며 "국제정세가 불안하지만 국민 여러분께서는 전혀 걱정하지 않으셔도 된다"며 "실물 경제, 금융, 군사 안보 등 모든 분야에서 김민석 총리를 포함한 내각이 철저히 대비하고 있다"고 밝혔다.

이 대통령은 출국 직전에는 "순방 기간 중 국무총리를 중심으로 관계부처가 비상대응 체제를 유지하고 중동의 상황 및 경제에 대한 영향 등에 대해 정부 대처 상황을 수시 보고하며 특히 우리 재외국민의 안전에 만전을 기하라"고 지시했다.

이에 따라 김민석 총리는 1일부터 매일 '중동 상황점검 긴급 관계부처회의'를 소집해 국민 안전 확보, 국가 안보 및 경제 파장 최소화를 위한 대응책 마련에 나섰다. 총리실은 24시간 위기대응태세를 가동하며 일어날 수 있는 모든 상황에 선제 대비한다는 방침이다.

한편 김 총리는 이날 정부서울청사에서 국무회의를 주재하고 "재외국민 보호가 최우선 과제"라며 "해당 국가의 상주 국민에 대한 여러 대응, 대피에 대한 방책을 특히 잘 준비해 달라"고 당부했다.
