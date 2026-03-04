한국토요타, 1억 쾌척…패럴림픽 선수단과 “도전의 길 동행”

대한장애인체육회와 협약… 동계패럴림픽 국가대표 훈련 환경 지원

'스타트 유어 임파서블' 캠페인 일환… 장애인 스포츠 후원 확대

파리 패럴림픽 이어 지속 지원… 선수단 사기 진작 프로그램도 진행

[사진자료] 한국토요타자동차 2026 밀라노 동계 패럴림픽 선수단 후원 0 왼쪽부터 정진완 대한장애인체육회 회장, 콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장./한국토요타자동차

한국토요타자동차가 '2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽'에 출전하는 대한민국 국가대표 선수단 지원에 나선다. 장애인 스포츠 후원을 통해 선수들의 훈련 환경을 돕고 국내 장애인 체육 활성화에도 힘을 보태겠다는 취지다.한국토요타자동차는 4일 대한장애인체육회에 국가대표 선수단 지원을 위한 후원금 1억원을 전달했다고 밝혔다. 후원금 전달식은 서울 송파구 올림픽공원 내 대한장애인체육회에서 진행됐다. 이 자리에는 콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장과 정진완 대한장애인체육회 회장 등이 참석했다.이번 지원은 토요타의 글로벌 캠페인 '스타트 유어 임파서블(Start Your Impossible)'의 일환이다. 스포츠 정신에서 영감을 받아 한계를 넘어 불가능에 도전하자는 의미를 담고 있다.한국토요타자동차는 국내에서 장애인 스포츠 지원 활동을 지속적으로 이어오고 있다. 2017년 대한장애인탁구협회 후원을 시작으로, 2023년에는 대한장애인체육회와 MOU를 맺고 '2024 파리 패럴림픽' 국가대표 선수단을 공식 후원했다.특히 2024 파리 패럴림픽에서는 선수단 격려금 전달과 함께 한국 선수단 최우수선수(MVP)에게 토요타 하이브리드 SUV 'RAV4 하이브리드'를 부상으로 제공하는 등 다양한 지원 활동을 진행했다.콘야마 마나부 사장은 "선수들의 도전과 열정에 힘을 보탤 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 장애인 스포츠 선수들이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.한편, 한국토요타자동차는 장애인 스포츠 후원 외에도 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 2005년부터 노숙인 보호시설 '안나의 집' 후원과 임직원 봉사활동을 지속하고 있으며, 2001년부터 국립암센터와 협력해 암 연구 및 소아암 환자 치료를 위한 후원을 진행하고 있다.