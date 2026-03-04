닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 자동차

한국토요타, 1억 쾌척…패럴림픽 선수단과 “도전의 길 동행”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304010001031

글자크기

닫기

남현수 기자

승인 : 2026. 03. 04. 16:48

대한장애인체육회와 협약… 동계패럴림픽 국가대표 훈련 환경 지원
'스타트 유어 임파서블' 캠페인 일환… 장애인 스포츠 후원 확대
파리 패럴림픽 이어 지속 지원… 선수단 사기 진작 프로그램도 진행
[사진자료] 한국토요타자동차 2026 밀라노 동계 패럴림픽 선수단 후원
왼쪽부터 정진완 대한장애인체육회 회장, 콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장./한국토요타자동차
한국토요타자동차가 '2026 밀라노-코르티나 동계패럴림픽'에 출전하는 대한민국 국가대표 선수단 지원에 나선다. 장애인 스포츠 후원을 통해 선수들의 훈련 환경을 돕고 국내 장애인 체육 활성화에도 힘을 보태겠다는 취지다.

한국토요타자동차는 4일 대한장애인체육회에 국가대표 선수단 지원을 위한 후원금 1억원을 전달했다고 밝혔다. 후원금 전달식은 서울 송파구 올림픽공원 내 대한장애인체육회에서 진행됐다. 이 자리에는 콘야마 마나부 한국토요타자동차 대표이사 사장과 정진완 대한장애인체육회 회장 등이 참석했다.

이번 지원은 토요타의 글로벌 캠페인 '스타트 유어 임파서블(Start Your Impossible)'의 일환이다. 스포츠 정신에서 영감을 받아 한계를 넘어 불가능에 도전하자는 의미를 담고 있다.

한국토요타자동차는 국내에서 장애인 스포츠 지원 활동을 지속적으로 이어오고 있다. 2017년 대한장애인탁구협회 후원을 시작으로, 2023년에는 대한장애인체육회와 MOU를 맺고 '2024 파리 패럴림픽' 국가대표 선수단을 공식 후원했다.

특히 2024 파리 패럴림픽에서는 선수단 격려금 전달과 함께 한국 선수단 최우수선수(MVP)에게 토요타 하이브리드 SUV 'RAV4 하이브리드'를 부상으로 제공하는 등 다양한 지원 활동을 진행했다.

콘야마 마나부 사장은 "선수들의 도전과 열정에 힘을 보탤 수 있어 기쁘다"며 "앞으로도 장애인 스포츠 선수들이 꿈을 향해 나아갈 수 있도록 사회적 책임을 다하겠다"고 말했다.

한편, 한국토요타자동차는 장애인 스포츠 후원 외에도 다양한 사회공헌 활동을 이어오고 있다. 2005년부터 노숙인 보호시설 '안나의 집' 후원과 임직원 봉사활동을 지속하고 있으며, 2001년부터 국립암센터와 협력해 암 연구 및 소아암 환자 치료를 위한 후원을 진행하고 있다.
남현수 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”

미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전

[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화

“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파

중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다

‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…

트럼프 “이란 전력 무력화”… 블룸버그 “저가 드론에 미 요격 미사일 고갈 위기”

지금 뜨는 뉴스

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력