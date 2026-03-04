닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
경제

‘검은 수요일’ 코스피 12%·코스닥 14% 대폭락…금융시장 ‘패닉’

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304001553317

글자크기

닫기

성희제 기자

승인 : 2026. 03. 04. 16:05

코스피가 미국과 이란 간 전쟁 발발 여파로 역대 최대 폭으로 폭락해 5,100선마저 내준 4일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에 코스피와 원/달러 환율이 표시돼 있다. 이날 코스피는 전장보다 698.37포인트(12.06%) 내린 5,093.54에, 코스닥은 159.26포인트(14.00%) 급락한 978.44에 장을 마쳤다. 원/달러 환율은 10.1원 오른 1,476.2원이다. /연합뉴스
중동발 전쟁 공포가 국내 증시를 집어삼켰다. 미국과 이란의 무력 충돌 여파로 코스피와 코스닥 모두 역대 최대 하락률을 갈아치우며 사상 초유의 '더블 서킷브레이커'가 발동됐다.

4일 유가증권시장(코스피)은 전 거래일보다 698.37포인트(12.06%) 급락한 5,093.54에 마감하며 5100선을 지켜내지 못했다. 이날 기록한 12.06%의 하락률은 지난 2001년 미국 9·11 테러 직후(12.02%)를 넘어서는 역대 최고치다.

낙폭 또한 전날 기록했던 역대 최대 하락폭(452.22포인트)을 단 하루 만에 갈아치우며 시장에 충격을 더했다. 이날 지수는 개장 직후부터 전장 대비 3.44% 내린 5592.59로 불안하게 출발했으나, 중동 상황 악화 소식이 전해지며 끝 모를 추락을 거듭했다.

코스닥 시장의 상황은 더욱 처참했다. 코스닥 지수는 전장보다 159.26포인트(14.00%) 폭락한 978.44로 장을 마쳤다. 이는 2020년 팬데믹 당시 기록했던 역대 최대 하락률(11.71%)을 훌쩍 뛰어넘는 수치다.

급격한 지수 하락에 시장 안전판인 '서킷브레이커(CB)'도 잇달아 발동됐다. 코스피와 코스닥 지수가 나란히 8% 이상 폭락하면서 양 시장의 거래가 20분간 일시 중단되는 초유의 사태가 벌어졌다.

또한, 전날에 이어 코스피 시장에는 이틀 연속 프로그램 매도호가 일시효력정지(사이드카)가 내려졌으며, 코스닥 시장에서도 4개월 만에 매도 사이드카가 발동되는 등 시장은 온종일 극심한 혼란을 겪었다.

증시 전문가들은 미국과 이란 간의 물리적 충돌이 국제 유가 급등과 글로벌 물가 불안을 자극하며 당분간 하락 압력이 지속될 것으로 내다보고 있다.

한 시장 관계자는 "불확실성을 넘어선 '전쟁'이라는 실질적 공포가 시장을 지배하고 있다"며 "기관과 외국인의 투매가 이어지는 가운데 당분간 바닥을 예단하기 힘든 변동성 장세가 계속될 것"이라고 경고했다.
성희제 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”

미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전

[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화

“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파

중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다

‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…

트럼프 “이란 전력 무력화”… 블룸버그 “저가 드론에 미 요격 미사일 고갈 위기”

지금 뜨는 뉴스

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력