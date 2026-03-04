‘성과 보상’ 확실하다…한국타이어, 혁신 공로자에 최대 2000만원

도전·혁신 성과 낸 임직원 시상… 4개 부문 10개 팀·개인 선정

2007년 시작해 올해 19회… '프로액티브 컬처' 조직 확산

[사진자료] 2025 프로액티브 어워즈 수상자 기념 촬영 0 프로액티브 어워즈 수상자와 (좌측 여섯 번째, 여덟 번째)한국타이어앤테크놀로지 공동 대표이사 안종선 사장, 이상훈 사장./한국타이어

한국타이어가 글로벌 사업 현장에서 혁신 성과를 낸 임직원들을 격려하는 시상 행사를 열었다. 조직 전반에 도전과 실행 중심의 기업문화를 확산하고 미래 산업을 이끌 인재를 육성하고자하는 취지다.4일 한국타이어앤테크놀로지는 지난 3일 대전 유성구 하이테크 연구소 '한국테크노돔'에서 '2025 프로액티브 어워즈(Proactive Awards)'를 개최했다고 밝혔다. 행사에는 수상자와 가족, 본사 관계자 등 약 100명이 참석했다.'프로액티브 어워즈'는 지난 한 해 동안 세계 각지 사업장에서 성과를 창출한 조직과 구성원을 선정해 격려하는 행사다. 2007년 처음 시작돼 올해로 19회째를 맞았다.이번 시상은 리더십(Leadership), 퍼포먼스(Performance), 챌린지(Challenge), 이노베이션(Innovation) 등 4개 부문에서 진행됐다. 한국타이어는 각 부문에서 우수 성과를 낸 총 10개 팀과 개인을 선정해 트로피와 함께 최대 2000만원의 상금을 수여했다.'리더십' 부문에서는 조직 내 소통과 실행력을 통해 변화를 이끈 임직원이 선정됐다. 구본배 한국사업본부 경기중부PC/LT팀 팀장, 류덕희 안전생산기술본부 재료설비팀 팀장, 김지영 안전생산기술본부 금산공장 KP)제조1Sub팀 그룹장, 웨 펑(Yue Peng) 중국본부 중경공장 제조2팀 라인장이 수상했다.'퍼포먼스' 부문에서는 안전생산기술본부 인도네시아공장 제조2팀과 유럽본부 루마니아법인이 선정됐다. 이 부문은 비즈니스 경쟁력 강화에 기여한 조직을 대상으로 한다.'챌린지' 부문은 강창모 부동산개발추진단 부동산 개발회사 신설법인 Task Project 책임이 차지했다. 진취적인 사고와 도전으로 의미 있는 성과를 창출한 점이 높이 평가됐다.'이노베이션' 부문에서는 디지털 전환과 현장 중심 혁신 활동을 추진한 조직과 구성원이 선정됐다. 전나영 품질본부 Quality Digital Innovation Task Project 선임과 중국본부 가흥공장 제조3팀 청풍 분임조, 안전생산기술본부 대전공장 DP)PCR1sub팀 오일 분임조가 수상했다.한국타이어는 '프로액티브 컬처(Proactive Culture)'를 기반으로 구성원들의 도전과 혁신을 장려하는 조직문화를 구축하고 있다. 이를 통해 글로벌 사업 환경에서 경쟁력을 높이고 미래 모빌리티 산업을 선도할 인재를 육성한다는 계획이다.