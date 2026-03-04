중동 리스크 장기화·확산세에…AI 협력 전선 흔들리나

UAE·사우디 등과 AI 협력 관계 구축

이란發 중동 지역 공습에 협력국 포함

과기부 "현재 영향 미미…상황 면밀 주시"

갈등 지속·확산에 현지 행사 참여 보류키로

basic_2024 0

미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 리스크가 격화되는 동시에 아랍권 전역으로 퍼져나가며 우리나라의 인공지능(AI) 협력 행보가 흔들릴 위기에 처했다. AI 패권 경쟁에서 '글로벌 사우스'의 존재감이 커지며 중동권과의 협력 전선을 넓힌 정부지만, 이번 갈등으로 해당 지역에서의 투자와 프로젝트 전개에 차질이 빚어질 수 있다는 우려가 나오고 있다. 정부는 현지 관련 일정을 다시 검토하는 등 동향에 따른 대응책을 마련하겠다는 방침이다.4일 과학기술정보통신부에 따르면 미국과 이란 갈등의 장기화 가능성이 확대되는 한편, 공습 사례가 중동 전역에서 발생하자 중동의 상황을 면밀히 주시하고 있다.과기부는 지난해 11월 아랍에미리트(UAE)와 AI 클러스터 구축 사업 '스타게이트 프로젝트'를 공동 추진하는 등 협력 관계를 구축한 데 이어 지난달 초에는 임문영 국가AI전략위원회 부위원장이 현지를 찾아 협력의 후속조치를 논의했다. 또 같은 달 과기부는 사우디 아라비아 아람코그룹의 디지털 및 기술 자회사인 아람코 디지털에 '통합 AI 기술 스택(풀 스택) 협력' 양해각서를 체결, 국내 기업의 현지 진출을 통한 기술 지원에 나서기도 했다.지난해 하반기를 기점으로 정부가 중동 국가와의 협력을 확대한 것은 해당 지역에서 국가 주도의 대형 프로젝트가 전개되는 등 AI 신흥 시장으로 떠오르고 있기 때문이다. 실제 정부가 참여하기로 한 스타게이트 프로젝트의 경우, 최대 5GW 규모의 AI 데이터센터 클러스터 구축을 목표로 사업 초기에만 30조원 이상의 예산이 투입되는 초대형 사업으로 평가받고 있다.문제는 이란이 공습 지역을 이스라엘 외에도 미군이 주둔한 곳으로도 확대하며 우리와 협력 관계를 구축한 국가 또한 영향을 받고 있다는 점이다. UAE는 이란의 미사일 및 드론 공습을, 사우디 아라비아는 미국 대사관을 겨냥한 드론 급습에 본토가 공격 받았다. 두 국가 모두 이란에 대한 반격을 고려하고 있는 만큼, 양측 간의 공습은 향후 지속될 가능성이 적지 않은 상황이다.과기부는 중동에서의 갈등으로 인한 AI 협력 사업의 지장은 현재까지는 없는 것으로 확인했다. 다만 현지의 불안정성이 앞으로도 확대될 것이라는 관측에 모니터링을 강화하고 대응책을 수립하겠다는 입장이다.과기부 관계자는 "현재까지는 중동 상황에 따른 영향은 미미한 것으로 파악되고 있다"며 "지속적인 모니터링을 통해 현지 상황을 면밀히 주시하는 한편, 장기화 가능성에 따른 대응책을 마련해 나갈 것"이라고 말했다.한편 과기부는 중동 사태 장기화 가능성과 확산세에 개최 예정인 현지 행사의 참여도 보류 중에 있다. 과기부와 정보통신산업진흥원(NIPA)은 다음 달 초 UAE에서 열리는 중동 최대 AI 네트워킹 행사인 '두바이 AI 페스티벌'에 정부 공동관 전시를 통해 참여할 예정이었지만, 이번 사태의 여파로 이를 잠정 보류했다.과기부 관계자는 "현재 주최측에서 별도의 입장을 밝히지 않은 상태로, 개최 여부 등 추가적인 상황이 확인되기 전까지 참여를 보류키로 했다"고 설명했다.