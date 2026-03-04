박진오 연세대 용인세브란스 신임 병원장 취임

신축 용인세브란스 제3대 병원장으로 취임

2026년 3월부터 2028년 2월까지 2년 임기

[사진 1] 연세대학교 용인세브란스병원 박진오 신임 병원장 0 박진오 연세대학교 용인세브란스병원 신임 병원장/용인세브란스병원

연세대 용인세브란스병원 제3대 병원장으로 박진오 신임 병원장이 취임했다. 박진오 병원장의 임기는 2026년 3월부터 2028년 2월까지 2년이다.연세대학교 용인세브란스병원은 4일 병원 4층 대강당에서 병원장 이·취임 예배를 진행했다고 밝혔다. 이날 예배에서는 제3대 박진오 병원장의 취임과 제2대 김은경 병원장의 이임이 이뤄졌다.예배에는 박진오 병원장, 김은경 전임 병원장, 박윤수 1부원장, 김자경 2부원장을 비롯한 주요 보직자와 교직원, 이상일 용인특례시장 등 200여 명이 참석했다.박진오 병원장은 1989년 연세대학교 의과대학을 졸업하고, 동 대학에서 석·박사 과정을 마쳤다. 이후 신축 개원 전 용인세브란스병원의 진료부장, 제8대 병원장을 역임했다. 신축 용인세브란스병원에서는 정형외과장, 진료부원장, 대외협력위원장 등을 맡아 병원의 안정적인 발전에 기여해 왔다.박 병원장은 이날 취임사를 통해 "용인세브란스병원이 1983년 용인시 처인구에서 시작해 2020년 3월 신축 이전 개원하기까지 수많은 교직원 여러분의 노력이 있었다"며 "그 소중한 헌신을 기억하며, 내부 구성원의 화합과 지역사회와의 상생을 바탕으로 경기 남부를 대표하는 병원으로 자리매김하도록 최선을 다하겠다"고 말했다.