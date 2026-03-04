증시 급락 속 과거 6000만원 미수금 글 재확산

미수금 0 /인터넷 커뮤니티

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 영향에 주식시장이 급락하면서 과거 '미수금' 관련 주식 투자 글이 다시 온라인에서 확산되고 있다.최근 온라인 커뮤니티에는 지난해 7월 올라왔던 게시글이 재공유되며 화제를 모았다. 해당 글 작성자는 자신을 "주린이(주식 초보)"라고 소개하며 주식 매수 과정에서 발생한 미수금에 대해 질문했다.작성자는 "주식을 살 때 '최대' 버튼을 눌러 매수했더니 가진 돈보다 많은 금액이 매수됐다"며 "숨겨진 자산이 있는 줄 알았는데 미수금이라 갚아야 하는 돈이라고 한다"고 적었다. 이어 "증권사에서 오늘 밤까지 조치하라는 연락이 왔다"며 "계좌에 6100만원을 오늘까지 넣어야 하는 것이냐. 그 돈은 증권사가 가져가는 것이냐"고 물었다.해당 게시글에는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 이용자들은 "미수거래 구조가 초보 투자자에게 혼란을 줄 수 있다"며 거래 방식 개선 필요성을 언급했다. 반면 다른 이용자들은 "미수거래는 여러 단계의 동의 절차를 거쳐야 활성화된다"며 작성자의 설명이 납득되지 않는다는 반응을 보였다.또 다른 이용자들은 "없는 돈으로 수천만원어치를 매수했는데 이상함을 느끼지 못한 것이 더 의문"이라며 투자 전 기본적인 금융 지식의 필요성을 지적하기도 했다.일부 커뮤니티에서는 투자 초보자의 금융 교육 필요성을 언급하는 의견도 이어졌다.미수거래는 증권사 예치금과 주식을 담보로 주식을 외상으로 매수할 수 있다. 증거금은 주식매입대금의 30% 이상을 지불해야 한다. 결제일까지 매입대금을 지불하지 않으면 증권사가 미수금만큼 해당 계좌의 주식을 강제처분하는 반대매매를 실행한다.