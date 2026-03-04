닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회

증시 급락 속 과거 6000만원 미수금 글 재확산

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304010001124

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 04. 16:22

미수금
/인터넷 커뮤니티
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 영향에 주식시장이 급락하면서 과거 '미수금' 관련 주식 투자 글이 다시 온라인에서 확산되고 있다.

최근 온라인 커뮤니티에는 지난해 7월 올라왔던 게시글이 재공유되며 화제를 모았다. 해당 글 작성자는 자신을 "주린이(주식 초보)"라고 소개하며 주식 매수 과정에서 발생한 미수금에 대해 질문했다.

작성자는 "주식을 살 때 '최대' 버튼을 눌러 매수했더니 가진 돈보다 많은 금액이 매수됐다"며 "숨겨진 자산이 있는 줄 알았는데 미수금이라 갚아야 하는 돈이라고 한다"고 적었다. 이어 "증권사에서 오늘 밤까지 조치하라는 연락이 왔다"며 "계좌에 6100만원을 오늘까지 넣어야 하는 것이냐. 그 돈은 증권사가 가져가는 것이냐"고 물었다.

해당 게시글에는 다양한 반응이 이어졌다. 일부 이용자들은 "미수거래 구조가 초보 투자자에게 혼란을 줄 수 있다"며 거래 방식 개선 필요성을 언급했다. 반면 다른 이용자들은 "미수거래는 여러 단계의 동의 절차를 거쳐야 활성화된다"며 작성자의 설명이 납득되지 않는다는 반응을 보였다.

또 다른 이용자들은 "없는 돈으로 수천만원어치를 매수했는데 이상함을 느끼지 못한 것이 더 의문"이라며 투자 전 기본적인 금융 지식의 필요성을 지적하기도 했다.

일부 커뮤니티에서는 투자 초보자의 금융 교육 필요성을 언급하는 의견도 이어졌다.

미수거래는 증권사 예치금과 주식을 담보로 주식을 외상으로 매수할 수 있다. 증거금은 주식매입대금의 30% 이상을 지불해야 한다. 결제일까지 매입대금을 지불하지 않으면 증권사가 미수금만큼 해당 계좌의 주식을 강제처분하는 반대매매를 실행한다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“이란 차기 최고지도자에 하메네이 차남 모즈타바 선출”

미·이스라엘 공습 나흘째…이란 보복에 미 대사관 폐쇄·중동 전면 확전

[워싱턴 리포트] ‘하메네이 참수’ 평양 적용 불가론...‘조선업’ 앞세운 이재명표 한미동맹 현대화

“돈 더 벌고 싶었다”…‘충주맨’ 김선태, 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 63만 돌파

중동 전쟁 긴장에 달러 급등…원·달러 환율 17년 만에 1500원 넘었다

‘레드오션’ 가스레인지 시장 뛰어든 쿠쿠, 과제는…

트럼프 “이란 전력 무력화”… 블룸버그 “저가 드론에 미 요격 미사일 고갈 위기”

지금 뜨는 뉴스

세조 명복 기원 ‘봉선사 동종’, 63년 만에 국보 된다

“이것도 사기라고?”…알아두면 도움 되는 생활법률

박봄, 뜬금 산다라박 저격 “마약 덮으려고 날 이용했다”

[카드뉴스] 디저트 먹고 인생샷…서울 근교 대형카페 9곳

[시승기] “나, 미니야!”…전기차 ‘에이스맨 SE’의 반전 매력