[취재후일담] 중저신용자 대출 비중 하락한 인터넷은행, ‘포용금융’ 딜레마

인터넷전문은행 3사가 앞다퉈 중·저신용자 신용대출 성과를 강조하며 포용금융에 기여하고 있다고 홍보하고 나섰습니다. 금융당국이 제시한 가이드라인인 '중·저신용자 비중 30%'를 넘어섰다는 점을 앞세우면서 말이죠. 그러나 실제 지표의 흐름은 기대와 조금 달랐습니다. 1년 새 비중이 오히려 줄었기 때문입니다.지난해 말 기준 인터넷은행 3사의 중·저신용자 대상 신용대출 잔액 기준 비중은 평균 33.2%로 나타났습니다. 금융당국이 제시한 의무 비중인 30%는 넘어선 수준이지만, 전년과 비교하면 0.6%포인트 낮습니다.토스뱅크를 제외하고 카카오뱅크와 케이뱅크의 비중이 떨어졌기 때문이죠. 케이뱅크는 전년 대비 2.8%포인트 하락한 32.5% 수준에 머물렀고, 카카오뱅크 역시 0.1%포인트 낮아진 32.1%에 그쳤습니다. 토스뱅크가 0.9%포인트 늘어난 34.9%로 선전했음에도, 비중을 끌어올리기엔 역부족이었던 셈이지요. 이는 그간 인터넷은행이 강조해 온 '포용금융'을 정작 지표로 입증하지 못한 것 아니냐는 의문이 남는 대목입니다.이 같은 상황에서 금융당국이 인터넷은행의 중·저신용자 대출 의무 비율을 추가로 높이는 방안까지 논의했다는 점은 시사하는 바가 적지 않습니다. 당국은 인터넷은행이 출범 당시부터 '포용금융'을 핵심 과제로 내세운 만큼, 보다 적극적인 역할이 필요하다는 입장을 보여왔습니다.인터넷은행들은 포용금융 확대에 더욱 노력하겠다는 입장입니다. 금융 사각지대 해소를 목표로 출범한 만큼 그 역할을 외면하기는 어렵기 때문입니다. 케이뱅크는 금융결제원 대안정보를 반영한 신용대출 전략 고도화를 추진하고 있으며, 카카오뱅크 역시 자체 신용평가 모형과 개인사업자 대출 확대 등을 통해 금융이력 부족 고객의 금융 접근성을 높이겠다는 계획입니다. 토스뱅크도 정책서민금융 상품인 햇살론 공급을 확대하는 등 취약 차주 지원을 이어가겠다는 강조했습니다.하지만 중·저신용자 대출을 무작정 늘리는 것은 쉽지 않은 문제입니다. 은행의 건전성과 직결되는 사안이기 때문이지요. 상대적으로 리스크가 큰 대출 비중만 빠르게 늘어날 경우 또 다른 부담으로 이어질 수 있습니다. 업계 역시 정부의 가계대출 총량 관리 기조 속에서 중·저신용자 대출 비중만 늘리기에는 구조적인 제약이 있다고 토로합니다. 인터넷은행이 금융소외계층에 결코 소홀했던 것은 아니라는 설명입니다.단순히 '사회적 책임'이라는 이름으로 인터넷은행에 역할만 요구하기보다는 이들이 마주한 구조적 고민도 함께 들여다볼 필요가 있습니다. '포용금융'이라는 가치를 단순히 지표로만 평가하기에 앞서 다양한 방식의 금융 지원이 이어질 수 있는 제도적 뒷받침 역시 함께 고민할 시점입니다.