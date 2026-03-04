김경수 지방시대위원장 4일 공식 사의 “부울경에서 국가전략자산 가치 증명할 것”

4일 퇴임하고 경남지사 출마 준비 돌입

첨부사진5-5 0 김경수 지방시대위원회 위원장이 4일 지방주도성장을 위한 마지막 정책 문서에 결재하고 있다. /지방시대위원회

김경수 지방시대위원회 위원장이 4일 공식 사의를 표명하고, 지방선거에서 새로운 도전에 나선다. 김 위원장은 이날 오후 '5극 3특(5개 메가시티+3개 특별자치권) 실행체계 구축방안'에 대한 최종 결재를 마치고 8개월 만에 자리에서 물러났다.김 위원장은 이날 퇴임사에서 "지방의 위상을 수도권의 시혜와 배려 대상이 아닌, 국가 성장을 이끄는 '국가전략자산'으로 끌어올린 것이 지난 8개월의 가장 큰 성과"라고 자평했다. 김 위원장은 취임 100일 만에 완성한 '5극 3특 균형성장 전략'이 단순한 선언을 넘어 정부의 제1 국정과제로서 실제 작동하는 성장 구조로 안착했다는 점을 강조했다.김 위원장은 총리실 산하 '국토공간 대전환 범정부 추진협의회'를 구성해 중앙정부 차원의 컨트롤타워를 구축했다. 또 지방정부 차원에서는 권역별 시·도 행정통합 논의를 가시화하며 균형발전의 기틀을 마련했다.김 위원장은 "지방시대위원회가 흔들림 없이 국토 균형발전의 나침반 역할을 해주어야 한다"고 마지막 업무지시를 했다.김 위원장은 퇴임 후 경남지사에 도전할 것으로 예상된다. 김 위원장은 지방 현장에서 균형성장 전략의 실질적인 성공 사례를 만드는 데 집중한다는 방침이다. 김 위원장은 "이제 경남과 부울경이 이재명 정부의 지방주도성장을 가장 앞에서 이끄는 지역이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.김경수 위원장의 사직은 오는 5일 자로 공식 처리될 예정이다.