기후테크 혁신 연합 출범…업계 “정부 조달 체계 개선 필요”

정부 조달 및 신산업 분류 반영 요청

환경 제도에 스타트업 수주 특례 마련 제안

기후테크 0 4일 오후 서울 마포구 디캠프에서 '성장형 탄소중립 달성을 위한 기후테크 혁신 연합 출범식'에서 김성환 기후에너지환경부 장관(왼쪽 네번째)과 한성숙 중소벤처기업부 장관(왼쪽 여섯번째)이 기념사진을 촬영하며 '기후테크 육성!'을 외치고 있다./이정연 기자

기후테크 기업들이 산업 확대를 위해 정부 조달에서의 인센티브를 확대해달라고 정부에 요구했다. 특히 조달 과정이나 상장 및 투자금 유치 등에서 기존 산업분류에 속하기 어려운 분야가 많아 별도의 분류 신설도 적극적으로 검토해달라고 요청했다. 정부는 민관 얼라이언스 형태인 '기후테크 혁신 연합' 출범을 통해 향후 기업들과 지속적으로 정책 개선 등의 소통을 이어나가겠다고 밝혔다.4일 기후에너지환경부와 중소벤처기업부가 공동으로 연 기후테크업 육성을 위한 정책토론회에서는 글로벌 환경모니터링 초소형 위성 개발, 스마트에너지, 전기차 충전 정보 플랫폼, 인공지능(AI) 농업 혁신 등의 사업 모델을 지닌 스타트업들이 대거 모여 출범식을 가진 후 정부에 제도 개선에 대한 목소리를 함께 냈다. 이날 정선화 기후부 녹색전환정책관은 "기후테크는 글로벌 탄소규제 대응과 녹색전환의 핵심수단"이라며 "성장단계별 맞춤형 금융지원과 기후펀드 등을 통해 성장시기별로 접근성을 강화할 것"이라고 말했다.윤태환 루트에너지 대표는 "모태펀드 투자받을 때 중기부 업종 분류에 따라 분류되는데, 농업과 에너지가 융합이 되거나 에너지와 핀테크가 융합되거나 이런 영역은 명시된 목록에 없기 때문에 투자 대상이 (잘) 되지 않는 것 같다"며 "포지티브 스크리닝 방식이 아니라 (안 되는 것을 제외하는 방식의) 네거티브 스크리닝이 필요하다"고 밝혔다. 이어 "탄소감축 가치를 평가하는 기준을 만들어 기업 상장시 일종의 특례를 주면 좋을 것 같다"는 의견을 제시했다.입찰 참가 자격 사전심사 제도(PQ)가 장벽이 되고 있다는 지적도 나왔다. 기존 청운기 방식이 아니라 사물인터넷(IoT) 기술로 누수를 발견하고 관리할 수 있는 기술을 가진 차상훈 위플랫 대표는 "공공기관 경험이 있음에도 B2G 비즈니스의 큰 벽을 많이 느낀다"며 "최근 지자체 차원에서 누수 관리 문제가 커지면서 유지관리 용역이라는 제도를 신설해서 예산도 많이 투입하는데 그 수행하는 업체를 평가할 때 30억원 이라고 치면 이런 규모의 사업을 수행해본 인력이나 경험이 있는가를 평가하다보니 저희같은 혁신기업이 참여할 공간이 존재하지 않는다"고 지적했다.AI 기술로 중소기업의 탄소 배출 보고서 작성을 돕는 설수경 오후두시랩 대표는 "기후테크 영역을 나눌 때 설비나 기술 중심 외에도 플랫폼 분야로도 분류해주면 좋겠다"며 "지금 나와있는 실증사업 자체가 단기로 끝나는데, 예를 들어 플랫폼 만들고 난 이후에 지원정책이 없어서 저희같은 솔루션은 오픈하고 난 이후가 실제로 데이터가 들어오고 데이터 기반으로 서비스가 이뤄져야하는데 현재는 구축하고 실증하는 데까지만 정책이 돼 서비스를 홍보하고 활용할 수 있게 하는 부분에서의 지원이 더 필요하다"고 말했다.이외에도 전동화 기술에 대한 보조금, 순환경제 관련한 기성 기업의 전환 외에도 스타트업 참여를 높일 제도 개선, 공공데이터 뿐만 아닌 민간데이터 개방형 클라우드 등이 필요하다는 제안도 나왔다.김성환 기후부 장관은 "성공은 한 번이고 실패는 열 번"이라며 "열 번의 실패 속에 실패가 누적되고 그 위에 쌓이면 성공으로 함께 해나가는 건데, 실패에서 끝나지 않는 대한민국이 되길 바라며 이 길을 기후부가 열심히 돕겠다"고 말했다.