닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
스포츠 골프

4~5월 라운드 예약 증기세...비용 절감 노하우는?

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260304010001169

글자크기

닫기

이장원 기자

승인 : 2026. 03. 04. 18:10

사본 - 사츠마코스
사츠마 코스/ 쇼골프 제공
봄 골프 시즌을 맞아 예약 문의가 증가하고 있다.

업계에 따르면 2월 말부터 4~5월 라운드 예약 문의가 빠르게 증가하고 있다. 뿐만 아니라 예년과 비교해 예약 시점도 앞당겨지는 양상이 나타나고 있다. 이런 가운데 비용을 줄이기 위한 골퍼들의 움직임도 포착되고 있다.

이는 최근 골퍼들의 소비 기준이 총비용 중심으로 변하고 있는 것과 연관이 있다. 그린피 외에도 항공, 숙박, 이동 비용을 모두 고려하는 것이다. 골퍼들은 성수기가 다가오기 전인 3월에 선예약으로 비용을 절감하는 추세다. 골프 예약 플랫폼 엑스골프를 운영하는 쇼골프 관계자는 "연습장 이용 이후 실제 필드 예약으로 이어지는 전환 속도가 빨라지고 있다"며 "이러한 움직임 속에 업계에서는 3월 예약 데이터가 상반기 실적을 가늠하는 핵심 지표가 되고 있다"고 설명했다.

이에 따라 업체들은 단순 가격 할인보다 실제 골퍼가 체감할 수 있는 실질적 혜택 제공에 초점을 맞추고 있다. 연습장 운영과 예약 서비스, 해외 골프리조트 운영을 병행하며 온·오프라인 통합 골프 플랫폼 구조를 강화하고 있는 쇼골프도 역시 이러한 흐름과 예년 대비 예약 시점이 빨라진 흐름을 반영한 다양한 프로모션을 진행 중이다.

쇼골프 관계자는 "골프시장은 지금이 사실상 상반기 출발선"이라며 각 업체마다 마련한 합리적 혜택을 꼼꼼하게 살피는 것이 비용 절감을 위한 효과적인 방법이 될 것이라고 전했다.
이장원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기