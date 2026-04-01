[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 1일

토끼띠

39년 가정에 웃음꽃이 핀다.

51년 좋은 꿈을 꾸니 근심이 없어진다.

63년 입찰에 대한 좋은 소식이 생긴다.

75년 계약은 꼼꼼히 검토한 후에 결정한다.

87년 우울함이 점점 사라진다.

99년 머리에 월계관을 쓰게 되는 하루다.