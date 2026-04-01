[백운산 오늘의 운세] 2026년 4월 1일

쥐띠
36년 반가운 귀인이 집안으로 들어오는 날이다.
48년 근심 걱정이 사라진다.
60년 웃음이 가득한 하루다.
72년 빌려준 돈을 받는다.
84년 다툼이 생길 수 있으니 장소를 벗어난다.
96년 이직 운과 합격 운이 따른다.
소띠
37년 기쁨이 찾아오는 하루다.
49년 문서는 반드시 확인하고 나서 도장을 찍는다.
61년 지인의 도움으로 운수대통하는 날이다.
73년 소지품을 신경 쓴다.
85년 편안한 사람을 만나게 된다.
97년 서두르면 오히려 일이 더 막힌다.
범띠
38년 새로운 기쁨을 얻게 된다.
50년 건강 운이 약해진다.
62년 금전 문제가 생기지만 이내 사라진다.
74년 힘들었던 지나가고 성공 운이 찾아온다.
86년 목적을 이루기 위해 성실히 노력한다.
98년 능력을 마음껏 펼쳐 보이는 하루다.
토끼띠
39년 가정에 웃음꽃이 핀다.
51년 좋은 꿈을 꾸니 근심이 없어진다.
63년 입찰에 대한 좋은 소식이 생긴다.
75년 계약은 꼼꼼히 검토한 후에 결정한다.
87년 우울함이 점점 사라진다.
99년 머리에 월계관을 쓰게 되는 하루다.
용띠
40년 원하던 것이 잘 해결된다.
52년 좋은 결과를 듣게 된다.
64년 생각지 않은 소식을 듣게 된다.
76년 집안에 웃음꽃이 피는 시기다.
88년 시험 운이 좋아지니 합격한다.
00년 바라던 소원을 성취한다.
뱀띠
41년 건강에 대한 자신감을 가진다.
53년 목돈이 마련되니 기쁜 하루다.
65년 걱정 속에서도 자금이 마련된다.
77년 소원대로 아직은 운이 약하다.
89년 마음을 비우니 횡재수가 생긴다.
01년 양보하면 더욱 좋은 일이 다가온다.
말띠
42년 꽉 막혔던 일도 시원하게 해결된다.
54년 근심 걱정이 빠르게 사라진다.
66년 침착하게 행동해야 한다.
78년 마음을 비우니 일이 원활히 진행된다.
90년 어딜 가나 인기가 많은 하루다.
02년 친인척에게 칭찬을 받는다.
양띠
43년 안색이 밝아지니 한결 보기가 좋다.
55년 마음이 인색하지 않으니 복이 찾아온다.
67년 교통법규를 준수한다.
79년 숨은 재주를 발휘한다.
91년 주변을 잘 살피며 꺼진 불도 다시 확인한다.
03년 대회에 나가서 상을 받는다.
원숭이띠
32년 원하는 것을 조금 얻게 되는 날이다.
44년 횡재수가 있으니 근심 걱정이 사라진다.
56년 근심이 멀리 떠나간다.
68년 기쁜 일이 생기는 하루다.
80년 빈틈이 없으니 부족함도 없다.
92년 소원을 성취하니 만사가 대길하다.
닭띠
33년 기분이 다시 좋아진다.
45년 꽃이 가득 피어오른다.
57년 서두르면 답답함이 밀려올 뿐이다.
69년 주변에 중상모략하는 자가 있으니 조심한다.
81년 마음에 드는 사람을 소개받는다.
93년 꾸준한 노력으로 빛을 보는 날이다.
개띠
34년 작은 걱정이 생긴다.
46년 어려움이 생기지만 금방 이겨낸다.
58년 지인들과 여행을 떠난다.
70년 자신만의 주관이 뚜렷해야 한다.
82년 운이 막혔으니 잠시 침묵하는 것이 좋다.
94년 문서로 인해 큰 이익을 얻는 하루다.
돼지띠
35년 뜻을 이루기 힘든 시기다.
47년 원하는 것을 차츰 얻게 된다.
59년 의지를 갖고 다시 일어서야 한다.
71년 발 빠르게 움직이는 것이 좋다.
83년 생각지 않은 금전이 찾아온다.
95년 막혔던 금전 운이 좋아지는 하루다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장