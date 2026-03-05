“골목상권 살리고 생활불편 풀겠다”…신영대 상주시의원 예비후보 등록

남원·동성·신흥동 지역구…민주당 인사로 출마

소상공인 정책·도심재생 등 생활 밀착 공약 제시

상산초·남산중·상주고 출신, 지역 경제계 활동

clip20260305074329 0 신영대 예비후보가 지역구 상인을 만나 인사를 나누고 있다/장성훈 기자

보수세가 강한 경북 상주시에서 더불어민주당 소속 신영대 경북도당 소상공인위원회 부위원장이 시의원 선거에 도전장을 냈다.신 예비후보는 남원동·동성동·신흥동을 지역구로 하는 상주시의회 마선거구 시의원 예비후보로 등록하고 선거운동에 들어갔다.그는 더불어민주당 경북도당 소상공인위원회 부위원장과 이재명 대통령 경북특보단 특보 등을 지냈으며, 지역 경제계에서 활동해 왔다. 이번 출마가 첫 정치 도전이다.5일 아시아투데이를 만난 신 예비후보는 "시민을 위한 정책과 현장 중심의 의정활동을 하겠다"며 "지역 주민과 상주의 발전을 위해 실질적인 역할을 하겠다"고 말했다.그는 지역에서 생활하며 주민들과 함께 지역 현안을 해결해 온 경험을 강조하며 "시민들의 목소리를 정책으로 연결하는 역할을 하겠다"고 밝혔다.신 예비후보는 주요 공약으로 중앙시장과 인근 상권의 연계 강화, 청년 창업 지원을 통한 골목상권 활성화, 남원·동성·신흥동 일대 도심 재생 추진 등을 제시했다.또 노년층을 위한 커뮤니티 공간 확대와 맞벌이 가정을 위한 돌봄 체계 강화, 주차·도로 정비 등 생활 불편 개선도 공약에 포함했다.예산 운영과 관련해서는 "불필요한 예산을 줄이고 시민을 위한 예산 집행을 점검하는 역할을 하겠다"고 말했다.신 예비후보는 "보수 성향이 강한 지역이지만 충분히 경쟁력을 갖출 수 있다고 본다"며 "주민과 함께 지역 발전을 이끌 수 있는 일꾼이 되겠다"고 밝혔다.신 예비후보는 상산초, 남산중, 상주고를 졸업했으며 현재 상주고등학교 총동창회 부회장으로 활동하고 있다.