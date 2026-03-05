새만금·수소·AI 산업 집적…전북 ‘200만 메가시티’ 구상 속도

현대차 9조 투자 맞물려…전북 ‘새만금 중심 성장 전략’ 본격 추진

기업투자가 실제 고용과 지역 정착되도록 인프라 구축에 역량 집중

전북특별자치도 청사 0 전북특별자치도 청사

전북특별자치도가 새만금 개발과 전주 대도시권 혁신을 축으로 한 '전북 200만 메가시티' 구상에 속도를 낸다. 전북의 미래 성장 전략을 국가 정책과 연계해 본격적으로 추진하겠다는 계획이다.전북자치도는 5일 국토교통부와 함께 새만금 완성, 전주권 공간 혁신, 광역 교통망 구축 등을 중심으로 전북 발전 청사진을 구체화해 나가고 있다고 밝혔다. 앞서 이재명 대통령은 지난달 27일 '전북의 마음을 듣다' 타운홀미팅을 통해 지역 발전 전략을 논의한 바 있다.국토교통부는 새만금 기본계획을 실현 가능한 방향으로 전면 재편해 개발 속도를 높이겠다는 방침이다. 전체 개발 면적의 80%를 2040년 이전에 조성하고, 산업·도시 용지는 2030년까지 현재의 두 배 이상 확대하는 계획이다. 전북도도 새만금개발공사 자본금 확충과 공사채 발행 허용 등을 통해 공공 주도의 개발 역량을 강화하고 매립지의 조기 활용에 나설 예정이다.에너지와 산업 분야에서도 변화가 추진된다. 10GW 이상의 재생에너지 잠재력 중 사업계획이 확정된 3.3GW를 2030년까지 우선 가동한다. 국내 최초 RE100 전용 산단으로 육성해 이차전지·수소 연료전지·AI 데이터센터도 집적하겠다는 구상이다. 같은 날 오전 현대차 그룹과 재생에너지, 로봇, 수소, AI 데이터센터 등 9조원 규모의 투자 업무협약이 체결된 것도 이 흐름과 맞닿아 있다.국토부는 범정부 협의체를 구성해 부지 공급부터 규제특례·교통·주거 인프라까지 전방위 지원을 약속했다. 도는 광역 단위 포괄 특례와 네거티브 규제를 전면 적용하는'새만금 메가특구'모델로, SOC·R&D·세제감면 패키지 지원을 통해 기업이 즉시 투자 가능한 환경을 만들겠다는 계획이다. 현대차 그룹 투자의 중심 무대가 될 새만금은 AI가 도시를 실시간으로 관리하고 로봇이 물류·운송·돌봄을 지원하는 AI 로봇 도시 선도 모델로 조성된다.수소 산업도 전북 성장의 핵심 축이다. 새만금에 재생에너지 기반 그린수소 생산 인프라를 구축하고, 완주 수소 상용차 공장과 연계한 수소특화 국가산단을 신속히 조성한다. 도는 부안 수전해 플랜트 실증을 시작으로 새만금 대규모 그린수소 생산단지로 단계 확장하고, 생산된 수소 활용을 위한 수소 배관망 구축과 수소 모빌리티 실증을 통해 생산·이동·활용 전주기 생태계를 완성하겠다는 전략이다.전주 대도시권 공간 혁신도 속도를 낸다. 국민연금공단을 중심으로 연기금 자산 운용 기능을 집적해 금융 거점으로 도약하기 위한 2차 공공기관 이전이 올해부터 본격 추진될 전망이다. 도는 기관 수 유치 경쟁이 아닌 기능군 중심 전략으로 접근해 농협중앙회, 한국마사회, 한국투자공사 등 핵심 금융 공공기관 유치에 나선다.전주 종합경기장 일원에 조성되는 MICE 복합단지는 전시컨벤션센터·호텔·백화점 등이 집적된 12만㎡(약 3만 6000평) 규모로, 1만 개의 일자리 창출이 기대된다. 탄소·피지컬 AI·K컬처 역량이 집약된 전주는 인구 50만 이상 대도시 최초의 도심융합특구 지정도 추진하며 혁신 기업과 청년 인재의 집결지로 탈바꿈한다.교통 인프라도 대폭 확충된다. 전주·완주·익산·군산·새만금을 연결하는 전북권 광역철도를 포함한 광역교통망을 구축해 '1시간 광역 경제생활권'을 조성한다는 계획이다. 호남고속도로 확장과 전라선 고속화 사업도 추진되며, 영호남 내륙선(전주~김천)과 국가식품클러스터 인입선, 서해안선 철도 등 주요 철도망과 고속도로 계획 반영도 정부에 건의됐다.전북자치도 관계자는 "이번 타운홀미팅을 계기로 새만금과 전주권 중심의 전북 성장 전략이 국가 계획과 본격적으로 연계됐다"며 "기업 투자가 실제 고용과 지역 정착으로 이어질 수 있도록 산업 인프라와 정주 여건 조성에 역량을 집중하겠다"고 말했다.