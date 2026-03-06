닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
중기벤처

[혁신성장기업] SDV 시대 열린다…차량 사이버보안 시장 노리는 아우토크립트

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260305010001508

글자크기

닫기

장지영 기자

승인 : 2026. 03. 06. 10:40

SDV 전환에 차량 보안 중요성 부각
아우토크립트 모빌리티 보안 사업 확대
ㅇ
아우토크립트 차량 사이버보안 기술 이미지./해당 이미지는 AI로 만들어졌습니다.
clip20260306103447
자동차 산업이 하드웨어 중심에서 소프트웨어 중심 차량(SDV) 구조로 전환되면서 차량 사이버보안의 중요성이 커지고 있다. SDV는 차량 기능이 하드웨어가 아닌 소프트웨어로 구현되고 무선 업데이트(OTA)를 통해 지속적으로 개선되는 차세대 자동차 구조다. 차량이 네트워크로 연결되고 OTA 업데이트가 확대되면서 해킹이나 시스템 오류에 대한 대응 필요성도 커지고 있다는 분석이다.

이 같은 흐름 속에서 모빌리티 보안 기업 '아우토크립트'가 차량 사이버보안 시장에서 사업을 확대하고 있다. 차량 설계 단계부터 양산 이후 운영·관리까지 전 생애 주기에 걸친 보안 체계를 제공하며 시장 대응에 나서고 있다.

5일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 아우토크립트의 매출은 2022년 130억원에서 2023년 220억원, 2024년 233억원으로 증가했다. 다만 기술 경쟁력 확보를 위한 연구개발(R&D) 투자 확대 영향으로 영업손실은 같은 기간 185억원, 245억원, 180억원을 기록했다. 차량 사이버보안 시장이 초기 성장 단계에 있어 기술 확보를 위한 투자 비중이 높다는 분석이다.

현재 아우토크립트는 완성차 업체·부품사·공공기관 등을 고객사로 확보하며 사업 기반을 넓히고 있다. 국내 171개, 해외 48개 등 200여 개 고객사를 대상으로 프로젝트를 수행하고 있으며 유럽·미국·아시아 시장에서 차량 사이버 보안과 인프라 보안 사업을 전개하고 있다.

기술 경쟁력도 강점으로 꼽힌다. 아우토크립트는 차량 내부 시스템 보안, 차량 사이버보안 테스트, 보안 컨설팅, 차량용 PKI, V2X 보안 등 관련 기술을 확보했으며 국내외 특허도 100여 건 이상 보유하고 있다. 최근에는 전기차 충전 보안과 충전소 관제 시스템 등으로 사업 영역을 확장하며 모빌리티 보안 플랫폼 기업으로의 전환을 추진 중이다.

이에 따라 업계 안팎에서는 회사가 차량 사이버보안 시장 성장 흐름을 실제 실적으로 연결하기 위해서는 글로벌 완성차 업체와의 공급 계약 확대가 중요하다는 분석이 나온다. 차량 보안 시스템은 차량 개발 단계에서부터 적용되는 경우가 많아 완성차 업체와의 협력 여부가 시장 점유율을 좌우할 수 있기 때문이다.

업계 관계자는 "자동차가 SDV로 진화하면서 차량 사이버보안은 필수 기술로 자리 잡고 있다"며 "글로벌 규제 강화와 함께 관련 시장도 빠르게 성장할 것"이라고 말했다.
장지영 기자
관련기사

[혁신성장기업] 자율주행 농기계 '국가인증 1호'…스마트농업 강자 TYM

[혁신성장기업] 모노리스 9.81파크, 데이터·자율주행으로 테마파크 판 바꾼다

[혁신성장기업] 위로보틱스, ‘인간 움직임’ 기술 축으로 웨어러블·휴머노이드 확장

[혁신성장기업] 제이앤피메디, 임상시험 디지털 전환 전략으로 성장세 확대

[혁신성장기업] 데이터 분석·예약금 효과…인기매장 '노쇼' 잡는 캐치테이블

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기