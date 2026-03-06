“햇빛·바람이 소득으로”…영광군, 에너지 기본소득 모델 제시

해상풍력 발전수익 군민 공유 구조 추진사업자 협의회와 협력 체계 구축

재생에너지 ‘발전사업’ 넘어 지역소득 기반 전환 목표

주민·기업 이익 공유 모델로 지속가능한 지역경제 구축

영광군 0 장세일 영광군수(왼쪽 다섯번째)가 6일 영광군 에너지 기본소득 도시 비전 선포식에서 에너지 기본소득 정책모델 구축 상호협력 업무 협약을 체결한 후 해상풍력 발전사업자들과 기념촬영을 하고 있다. /신동준 기자

퍼포먼스 0 6일 영광군이 에너지 기본소득 도시 선포식에서 주요내빈·참석자들이 퍼포먼스를 펼쳐 보이고 있다. /신동준 기자

전남 영광군이 풍부한 지역 자원을 활용한 재생에너지 개발이익을 군민과 공유하는 '에너지 기본소득 도시' 비전을 공식 선포하며 대한민국 에너지 전환 정책의 새로운 모델을 제시했다.영광군은 6일 영광문화예술의전당 대공연장에서 '에너지 기본소득 비전 선포식'을 열고 재생에너지 수익을 군민에게 환원하는 정책 방향과 추진 전략을 공개했다. 행사에는 장세일 영광군수를 비롯해 김영록 전남도지사, 이개호 국회의원, 정청래 더불어민주당 대표 등 정치권 인사와 지방의원, 해상풍력 발전사업자, 주민 등 1000여 명이 참석했다.이날 공개된 '영광형 기본소득' 구상은 재생에너지 발전 수익을 지역 주민과 공유하는 구조를 만들고 이를 단계적으로 확대해 지역 소득 기반으로 정착시키는 것이 핵심이다. 재생에너지를 단순한 발전사업이 아니라 지역경제를 지탱하는 새로운 소득원으로 활용하겠다는 전략이다.영광군은 해상풍력 사업 추진 과정에서 지역사회와 발전사업자 간 협력 체계도 구축하기로 했다. 이를 위해 14개 해상풍력 발전사업자 협의회와 업무협약을 체결하고 사업 추진과 이익 공유 모델 마련, 지역 산업 연계 등에 공동 대응하기로 했다.장세일 군수는 "재생에너지 개발 과정에서 발생하는 이익을 지역과 함께 나누는 구조가 필요하다"며 "자연 자원이 주민의 소득으로 이어지고 다시 지역 발전으로 연결되는 선순환 경제 모델을 만들겠다"고 말했다.군은 앞으로 해상풍력을 중심으로 재생에너지 산업을 확대하면서 에너지 수익 공유 모델을 구체화해 나간다는 계획이다. 지역에서는 이 구상이 실제 기본소득 형태로 이어질 수 있을지, 또 에너지 개발 이익이 어느 정도 규모로 주민에게 돌아갈 수 있을지가 향후 과제로 꼽힌다.