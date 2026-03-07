기름값 3주 연속 오름세…다음주 주유소 가기 더 무섭다

휘발유보다 비싼 경유

서울 경유값 1960원대

7일 인천 중구의 한 주유소 앞에 저렴한 유가를 찾아 유입된 대형 화물차량과 승용차들이 대기 행렬을 이루고 있다. /연합뉴스

중동의 지정학적 위기로 인한 국제유가 급등에 국내 주유소 기름값이 3주 연속 상승세를 기록했다. 정부가 매점매석 등 시장 교란 행위에 대한 엄정 대응 방침을 밝혔으나 가격 우상향 흐름은 당분간 지속될 전망이다.한국석유공사 유가정보시스템 오피넷에 따르면 7일 오후 4시 기준 전국 주유소 휘발유 평균 판매 가격은 전날보다 17.61원 오른 리터(ℓ)당 1889.43원이다. 경유 가격은 전날 대비 23.26원 상승한 1910.59원으로 집계되며 1900원선을 돌파했다.지역별로는 서울의 상승세가 두드러졌다. 서울 휘발유 평균 가격은 전날보다 11.43원 오른 1941.71원, 경유는 9.74원 오른 1963.36원을 기록하며 두 유종 모두 1900원대 중반에 진입했다. 다만 일일 상승 폭은 전날 대비 절반 이하 수준으로 축소됐다.주간 단위로도 가파른 오름세를 보였다. 3월 첫째주 전국 휘발유 평균 가격은 전주 대비 55.3원 오른 1746.5원, 경유는 86.3원 오른 1680.4원으로 나타났다.국제유가 변동이 통상 2~3주의 시차를 두고 국내 가격에 반영되는 점을 고려할 때, 다음주에도 주유소 가격 상승은 불가피할 것으로 보인다. 특히 시장 불안에 따른 가수요 발생과 일부 가격 인상 행위가 겹치며 국내 반영 속도가 빨라지는 양상이다.이에 정부는 재정경제부·산업통상자원부·공정거래위원회 등이 참여하는 범부처 석유시장점검반을 가동하고, 불법 유통 위험군 주유소를 대상으로 특별기획검사를 실시하기로 했다.대한석유협회 등 석유 3단체와 정유업계는 공급가 투명성 제고와 충분한 물량 공급을 통해 시장 질서 유지에 협력한다는 방침이다.