[지금 충남은] 충남도, 그린에너지 글로벌기업서 1조 규모 외자유치

‘외자유치·시장 개척 출장’ 김태흠 지사, 싱가포르 뷔나그룹과 MOU

2030년까지 태안 등 충남에 해상풍력단지 조성해 연 1.6TWh 생산

김태흠 충남지사 협약 0 김태흠 충남지사(오른쪽)가 니틴 압테 뷔나그룹 회장과 투자 협약을 체결한 후 기념사진을 찍고 있다./충남도

아투데이 최정현·이후철 기자 = 충남도가 그린에너지 글로벌기업으로부터 역대급 규모인 1조원 외자유치에 성공했다.8일 충남도에 따르면 싱가포르를 출장 중인 김태흠 지사는 지난 6일 스위소텔 더 스탬포드 호텔에서 니틴 압테 뷔나그룹 대표, 정광진 뷔나그룹 한국 대표, 가세로 태안군수와 투자 양해각서(MOU)를 체결했다.협약에 따라 뷔나그룹은 오는 2030년까지 태안을 비롯한 충남 일대에 1조원를 투자한다. 현재 뷔나그룹은 글로벌 인프라 투자사 코펜하겐 인프라스트럭처 파트너스(CIP)와 함께 태안군 가의도리 석도 북방 약 11㎞ 해상에 500㎿ 규모 해상풍력 발전단지 조성 사업을 추진하고 있다.싱가포르에 본사를 둔 뷔나그룹은 아시아·태평양 지역을 중심으로 재생에너지 개발·투자·운영을 수행 중인 글로벌 기업이다.지난 2018년 대한민국 시장에 진출한 이후 일본, 호주, 인도 등에서 19GW 규모의 해상풍력 발전단지를 개발해 운영하고 있다.뷔나그룹은 이번 충남 투자를 통해 연간 1.67테라와트시(TWh) 이상의 청정 전력을 생산할 계획이다.이는 연간 74만t 이상의 온실가스 감축 효과를 올릴 수 있는 규모로, 도의 탄소중립 실현과 신재생 에너지 전환에 크게 기여할 것으로 기대된다.뷔나그룹은 특히 데이터센터 개발 전담 자회사인 뷔나넥서스를 통해 그린에너지와 디지털센터를 결합한 확장 전략도 추진할 예정이어서 지역 내 관련 산업 생태계 활성화와 양질의 일자리 창출도 이뤄질 전망이다.이날 협약식에서 김태흠 지사는 "대한민국 석탄화력발전소의 절반이 위치한 충남은 불명예스럽게도 탄소배출량 전국 1위를 자치하고 있다"며 "이에 따라 도지사 취임 이후 탄소중립경제특별도를 선포하고, 탄소중립 관련 다양한 정책을 수립·추진 중"이라고 소개했다.이어 "충남은 반도체와 자동차 등 첨단 제조업이 집적된 산업 도시로, 탄소중립으로 가는 과정에서 뷔나그룹과의 만남은 뜻깊다고 생각한다"며 "대전환 시기, 뷔나그룹의 기술과 경험이 충남의 해상풍력 자원과 결합하면, 산업 경쟁력 강화와 국가 핵심 인프라 확보를 동시에 실현하게 될 것"이라며 기대감을 표했다.니틴 압테 대표는 "이번 협약 체결에 따라 2030년까지 1조원을 투자해 30만 가구에 전력을 공급할 수 있는 재생에너지 발전 설비를 구축할 것"이라며 "뷔나그룹은 충남도의 행정적 지원 등을 받아 적기에 프로젝트를 수행하도록 하겠다"고 말했다.또 "뷔나그룹은 대한민국 법과 규정을 철저히 준수하는 동시에 환경 보호와 지역사회 참여를 고민하고, 지역의 실질적인 발전과 일자리 창출에 기여할 것"이라고 덧붙였다.한편 해상풍력 사업은 발전 규모와 투자 규모가 큰 만큼 향후 환경영향평가와 주민 수용성 확보 등 절차가 사업 추진의 주요 변수로 작용할 전망이다.