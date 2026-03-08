닫기

전국 메트로

[포토] 휴일 응봉산 오른 시민들

정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 08. 16:20

응봉산 개나리
8일 서울 성동구 응봉산을 찾은 시민들이 휴일 나들이를 만끽하고 있다.
8일 서울 성동구 응봉산을 찾은 시민들이 휴일 나들이를 만끽하고 있다. 성동구는 서울의 봄소식을 가장 먼저 알려주는 응봉산에서 개나리꽃으로 물드는 개화 시기에 맞춰 매년 축제를 개최하고 있다. 응봉산 개나리 축제는 먹거리와 문화공연, 백일장 등 다채로운 프로그램과 함께 진행된다.


응봉산 개나리3
8일 서울 성동구 응봉산을 찾은 시민들이 휴일 나들이를 만끽하고 있다.
응봉산 개나리4
8일 서울 성동구 응봉산을 찾은 시민들이 휴일 나들이를 만끽하고 있다.
응봉산 개나리3
8일 서울 성동구 응봉산에서 개나리가 몽우리를 보이고 있다.
응봉산 개나리2
8일 서울 성동구 응봉산에서 개나리가 몽우리를 보이고 있다.
정재훈 기자

