닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제

머스크 그록 참사 조롱 글 생성 논란…영국 정부 강력 비판

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260309010002161

글자크기

닫기

정아름 기자

승인 : 2026. 03. 09. 08:21

그록
/그록
영국 정부가 일론 머스크의 소셜미디어 X(엑스)의 인공지능(AI) 챗봇 '그록(Grok)'이 축구 관련 참사를 조롱하는 게시물을 생성한 것과 관련해 "역겹고 무책임하다"고 비판했다.

BBC 등에 따르면 영국 정부는 9일 그록이 힐스버러 참사, 헤이젤 참사, 맨체스터 유나이티드의 '뮌헨 항공 참사', 리버풀 출신 공격수 디오고 조타의 사망 등을 소재로 노골적이고 모욕적인 게시물을 생성한 사실에 대해 문제를 제기했다.

해당 게시물은 일부 X 이용자들이 리버풀과 맨체스터 유나이티드를 조롱하는 "저속한 글을 만들어 달라"며 그록에게 요청하면서 생성된 것으로 전해졌다. 이용자들은 AI가 검열 없이 작성하도록 요구한 것으로 알려졌다.

리버풀과 맨체스터 유나이티드 구단은 이 같은 게시물에 대해 X 측에 공식적으로 항의했다. 논란이 커지자 일부 게시물은 삭제됐지만, 일부 모욕적 내용은 여전히 플랫폼에 남아 있는 것으로 전해졌다.

그록은 X에서 일부 이용자의 질문에 답하며 "사용자들이 특정 주제에 대해 노골적인 비난을 요청했기 때문에 해당 응답이 생성됐다"며 "추가적인 검열 없이 프롬프트를 따랐을 뿐이며, 문제 제기 이후 해당 게시물은 삭제됐다"고 설명했다.

영국 과학혁신기술부(DSIT)는 BBC에 보낸 성명에서 "이 게시물들은 역겹고 무책임하며 영국의 가치와 품위를 훼손한다"고 비판했다. 이어 "챗봇을 포함한 AI 서비스는 온라인 안전법(Online Safety Act)의 규제를 받으며, 증오 표현이나 학대성 콘텐츠와 같은 불법 콘텐츠를 방지해야 한다"고 밝혔다.

X가 온라인안전법을 위반한 것으로 판명되면 영국의 통신 규제당국인 오프콤은 전 세계 매출의 최대 10% 또는 1800만 파운드(약 360억원)의 벌금을 부과할 수 있다.

정부는 "AI 서비스가 이용자 안전을 충분히 보장하지 못한다고 판단될 경우 단호하게 대응할 것"이라고 강조했다.

X 측은 일부 게시물을 삭제하고 자체 조사에 착수했다.
정아름 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

미·이스라엘 공습에 이란 핵·에너지·민간기반시설 동시 타격…미, 우라늄 확보용 지상작전 검토

호르무즈 봉쇄에 국제 유가 100달러 돌파 초읽기…미 경제 인플레이션 공포 확산

성남 상대원 재개발구역 온도차…‘아크로 고집’ 2구역 잡음, ‘민관합동’ 3구역 속도

[사설] 노봉법 D-1, 우려 해소 못 하고 실행된다니

오세훈, 마감 연장에도 공천 미신청…추가 공모로 이어지나

국제 유가, 배럴당 100달러 돌파…약 4년 만에 최고치

트럼프 “유권자 신분증 법안 통과 전 서명 거부”…투표 법안에 ‘트랜스젠더 이슈’ 묶어 압박

지금 뜨는 뉴스

아이오닉9, 힘 세고 멀리가는데 고민할 필요 있을까

“성큼 다가온 봄”…벚꽃 입은 커피·디저트 어때요?

애플, 보급형 노트북 ‘맥북 네오’ 공개…99만원부터

SUV인데 세단같은 정숙성…르노 ‘필랑트’ 타보니

5년간 100억 여주대에 100억 기탁한 회장님은 정체는