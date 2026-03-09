“이라크 다시 전쟁터로”…미군·친이란 민병대 충돌

미·이란 전쟁 여파로 드론·로켓 공격 잇따라

미군 공습 확대 속 중동 분쟁 확산 우려

IRAQ-IRAN-US-ISRAEL-WAR 0 8일(현지시간) 이라크 바그다드의 주이라크 미국대사관 경비를 위해 티그리스강 인근에 이라크군 장갑 수송 차량 험비가 배치돼 있다./AFP 연합뉴스

중동 전쟁의 여파로 이라크가 다시 미국과 친이란 민병대 간 충돌의 전장으로 떠오르고 있다. 미군은 최근 친이란 무장세력의 공격이 잇따르자 이라크 내 민병대 거점을 겨냥한 군사 작전을 확대하고 있는 것으로 전해졌다.월스트리트저널(WSJ)은 중동 전쟁이 확산하면서 미국이 과거 미군과 치열하게 교전했던 친이란 민병대와 다시 전투 상황에 들어가고 있다고 8일(현지시간) 보도했다.보도에 따르면 전쟁이 시작된 이후 이라크 내 친이란 민병대는 이란에 대한 지지를 표명하며 드론과 로켓을 이용한 소규모 공격을 수십 차례 시도했다. 공격 대상에는 이라크 북부의 미군 기지와 미국 영사관, 바그다드 국제공항 내 미 국무부 시설 등이 포함된 것으로 알려졌다.특히 지난 주말에는 로켓이 주이라크 미국대사관을 겨냥하기도 했다. 모하메드 시아 알수다니 이라크 총리는 이를 "불량 세력에 의한 테러 행위"라고 규정하며 강하게 비판했다.미국도 대응에 나섰다. 미 중부사령부 대변인 팀 호킨스 대위는 "미군이 친이란 민병대의 공격을 받아 이라크에서 방어 목적의 군사 작전을 수행했다"고 밝혔다.이는 최근 수년간 이라크 내 민병대를 직접 겨냥한 공격을 자제해 온 미 국방부 전략에서 상당한 변화로 평가된다. 미국은 이라크 전쟁 이후 장기간 이어진 군사 개입에서 벗어나기 위해 현지 분쟁에서 점진적으로 발을 빼는 정책을 추진해 왔다.이라크 정부 관계자들에 따르면 미군 전투기는 최근 바그다드 남쪽 주르프 알사카르와 시리아 접경 도시 알카임 인근 민병대 거점을 포함해 여러 지역을 공습한 것으로 알려졌다. 이들 지역은 오랫동안 이란이 공급한 무기 저장 거점이자 미군 기지 공격의 발사 거점으로 활용돼 왔다.지난 4일 이라크 중부 바빌 주에서 발생한 공습으로 친이란 무장단체 카타이브 헤즈볼라 지휘관 아부 하산 알파리지와 다른 민병대원 1명이 사망했다. 카타이브 헤즈볼라는 성명을 통해 알파리지가 20년 넘게 조직 지휘관으로 활동해 온 인물이라고 밝혔다.런던의 싱크탱크 왕립합동군사연구소(RUSI)의 타메르 바다위 연구원은 "미국이 이라크 내 친이란 군사 인프라의 지휘 체계를 무력화하려 하고 있다"고 분석했다. 그는 이란과의 전쟁이 시작된 이후 이라크 민병대를 겨냥한 공격이 최소 20여 차례 발생했으며, 대부분 미국이나 동맹 세력에 의한 것으로 보인다고 말했다.이라크의 시아파 민병대는 2003년 이라크 전쟁 이후 형성됐다. 당시 미국의 침공으로 사담 후세인 정권이 붕괴한 뒤 혼란 속에서 조직된 이들 단체는 수니파 무장세력과 맞서는 동시에 미군을 점령군으로 규정하며 공격을 이어왔다. 이란은 이들 단체 상당수에 무기를 공급하며 영향력을 확대해 왔다.전문가들은 중동 전쟁이 장기화할 경우 이라크 내부의 종파 갈등과 경제 불안이 다시 심화할 수 있다고 경고한다. 특히 원유 수출 차질이 발생할 경우 최근 안정세를 보이던 이라크 경제가 다시 큰 타격을 받을 가능성이 있다는 분석이다.피트 헤그세스 미 국방장관은 지난 2일 기자회견에서 "이번 작전은 과거 이라크 전쟁과는 다르다"며 "끝없는 전쟁이 되지는 않을 것"이라고 강조했다.